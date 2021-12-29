Вопреки запрету: автопарк полиции пополнят новые Нивы по цене Дастера

Нивы для полиции оказались ощутимо дороже, чем в автосалонах. Тендер должен состояться в январе.

Управление полиции охраны Харьковской области планирует взять в лизинг внедорожники Lada Niva Classic общей стоимостью свыше 3 миллионов гривен. Информация о тендере появилась на портале публичных закупок ProZorro.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Указывается, что автопарк полиции охраны собираются пополнить четырьмя Lada Niva 2021 белого цвета и двумя – серого. Ожидаемая стоимость составляет 3 065 294,04 гривны, то есть один внедорожник обойдется в 510 882,34 грн. Тендерные пропозиции принимаются до 11 января.

[ + – ] Полиция охраны Харьковской области планирует получить шесть Lada Niva Classic Фото: Фото: prozorro

Комплектация Нивы для полиции включает иммобилайзер, водительскую подушку безопасности, аудиоподготовку, обогрев зеркал. Из спецоборудования предусмотрена световая акустическая панель "Стрела Ultra Slim".

Также обязательной являются антикоррозийная обработка. Гарантия на авто должна составлять минимум 3 года или 100 тыс. км пробега.

По условиям тендера авансовый платеж составит не более 30% стоимости автомобиля, а срок лизинга – 12 месяцев. Кроме того, автомобили должны быть застрахованы на условиях КАСКО.

Важно

Легенда уходит: с производства снимают семейный внедорожник Нива

На данный момент классическая Лада Нива в Украине продается по цене от 344 до 389 тыс. гривен и даже более современная и богаче оснащенная Lada Niva Travel обойдется в 377-461,7 тыс. гривен. Для сравнения: эксплуатируемый полицией Renault Duster стоит от 399 900 до 595 200 гривен. Следует отметить, что импорт авто из России запрещен, однако сборка ряда моделей Lada налажена на Запорожском автозаводе.

Ранее Фокус сообщал, что автопарк Нацполиции пополнили несколько десятков новых автомобилей разных классов.

Также мы писали, что вскоре появится абсолютно новая Нива, причем ее конструкция кардинально изменится.