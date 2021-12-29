Попри заборону: автопарк поліції поповнять нові Ниви за ціною Дастера

Ниви для поліції виявилися значно дорожчими, ніж в автосалонах. Тендер має відбутися в січні.

Управління поліції охорони Харківської області планує взяти в лізинг позашляховики Lada Niva Classic загальною вартістю понад 3 мільйони гривень. Інформація про тендер з'явилася на порталі публічних закупівель ProZorro.

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Вказується, що автопарк поліції охорони мають намір поповнити чотирма Lada Niva 2021 білого кольору та двома – сірого. Очікувана вартість становить 3065294,04 гривні, тобто один позашляховик обійдеться в 510 882,34 грн. Тендерні пропозиції ухвалюються до 11 січня.

[ + – ] Поліція охорони Харківської області планує отримати шість Lada Niva Classic Фото: Фото: prozorro

Комплектація Ниви для поліції включає іммобілайзер, подушку водія безпеки, аудіопідготовку, обігрів дзеркал. Зі спецобладнання передбачена світлова акустична панель "Стріла Ultra Slim".

Також обов'язковою є антикорозійна обробка. Гарантія на авто повинна становити щонайменше 3 роки або 100 тис. км пробігу.

За умовами тендеру авансовий платіж становитиме трохи більше 30% вартості автомобіля, а термін лізингу – 12 місяців. Крім того, автомобілі мають бути застраховані на умовах КАСКО.

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Наразі класична Лада Нива в Україні продається за ціною від 344 до 389 тис. гривень і навіть більш сучасна та багатше оснащена Lada Niva Travel коштуватиме 377-461,7 тис. гривень. Для порівняння: експлуатований поліцією Renault Duster коштує від 399 900 до 595 200 гривень. Варто зазначити, що імпорт авто з Росії заборонений, проте складання низки моделей Lada налагоджено на Запорізькому автозаводі.

Раніше Фокус повідомляв, що автопарк Нацполіції поповнили кілька десятків нових автомобілів різних класів.

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