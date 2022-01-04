Найпопулярніші марки та моделі авто в Україні за 2021 рік
Авторинок України продемонстрував серйозне зростання. Найбільший попит мали кросовери.
2021 року українці купили 103,3 тис. нових авто. Це одразу на 21% більше, ніж роком раніше, і є найкращим показником із 2013 року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Грудень минулого року також виявився найуспішнішим за останні 7 років – 10,5 тис. проданих авто (на 7% більше, ніж у грудні 2020 року). Успіху не перешкодив навіть дефіцит авто в Україні. Найвище зростання відзначено у квітні (+174%), а найбільше падіння – в січні (-19%).
Лідером ринку за результатами року стала Toyota – 15 232 проданих авто та зростання продажів у 14%. Друге місце – у Renault (13 475 авто, -6%), а третє – у Kia (9138 шт., +50%). У п'ятірку найкращих також увійшли Skoda (6172 авто) та Nissan (4815).
Найпопулярніші бренди авто в Україні за 2021 рік:
- Toyota – 15 232 проданих авто (зростання продажів 14%)
- Renault — 13 475 (-6%)
- Kia — 9138 (+50%)
- Skoda – 6172 (+22%)
- Nissan – 4815 (+26%)
- Hyundai – 4797 (+19%)
- Chery — 4653 (+136%)
- Mitsubishi — 4220 (+76%)
- Volkswagen – 4120 (+12%)
- Suzuki — 3769 (+27%)
Найпопулярніші авто в Україні – кросовери. Лідером залишається Kia Sportage (7124 шт.), Друга позиція – у Toyota RAV4 (6066), а третя – у Renault Duster (5602). Також користувався попитом Nissan Qashqai (2264 авто), а моделлю української збірки, що продається, став Skoda Karoq (1628 шт.).
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