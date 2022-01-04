Найпопулярніші марки та моделі авто в Україні за 2021 рік

Авторинок України продемонстрував серйозне зростання. Найбільший попит мали кросовери.

2021 року українці купили 103,3 тис. нових авто. Це одразу на 21% більше, ніж роком раніше, і є найкращим показником із 2013 року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

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Грудень минулого року також виявився найуспішнішим за останні 7 років – 10,5 тис. проданих авто (на 7% більше, ніж у грудні 2020 року). Успіху не перешкодив навіть дефіцит авто в Україні. Найвище зростання відзначено у квітні (+174%), а найбільше падіння – в січні (-19%).

Лідером ринку за результатами року стала Toyota – 15 232 проданих авто та зростання продажів у 14%. Друге місце – у Renault (13 475 авто, -6%), а третє – у Kia (9138 шт., +50%). У п'ятірку найкращих також увійшли Skoda (6172 авто) та Nissan (4815).

[ + – ] Найпопулярніший автомобіль в Україні – кросовер Kia Sportage Фото: Kia

Найпопулярніші бренди авто в Україні за 2021 рік:

Toyota – 15 232 проданих авто (зростання продажів 14%) Renault — 13 475 (-6%) Kia — 9138 (+50%) Skoda – 6172 (+22%) Nissan – 4815 (+26%) Hyundai – 4797 (+19%) Chery — 4653 (+136%) Mitsubishi — 4220 (+76%) Volkswagen – 4120 (+12%) Suzuki — 3769 (+27%)

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ТОП-15 кращих нових авто 2021 року

Найпопулярніші авто в Україні – кросовери. Лідером залишається Kia Sportage (7124 шт.), Друга позиція – у Toyota RAV4 (6066), а третя – у Renault Duster (5602). Також користувався попитом Nissan Qashqai (2264 авто), а моделлю української збірки, що продається, став Skoda Karoq (1628 шт.).

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