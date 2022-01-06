У новий рік – із новими податками. Що змінює закон №5600 для громадян і бізнесу

Фермерів обкладуть даниною, податок під час продажу нерухомості може досягти 18%, директори компаній-боржників стануть невиїзними, а покупці заплатять за зростання акцизу на алкоголь та нову формулу податку на тютюн. Фокус розбирався, як і на що вплине закон №5600.

У 2021 році Верховна Рада активно розглядала й ухвалювала різні законопроєкти, але лише 30 листопада було ухвалено ключовий податковий документ року — законопроєкт №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень". Цей документ був підготовлений у межах роботи над законом про деолігархізацію, і з ним депутати чимало поморочилися, вносячи нескінченні зміни.

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"Закон №5600, мабуть, найбільш обговорюваний цьогоріч. До першого читання законопроєкту було подано 11,5 тис. пропозицій і поправок. Це найбільша кількість за всю історію законотворчості. І це ще без урахування кількості звернень із закликами не ухвалювати законопроєкт узагалі", — зазначає Ніна Бец, юристка, керівниця практики податкового права ЮФ "Ілляшев і Партнери".

Фокус вивчив документ і виділив кілька найважливіших його частин.

[ + – ] Законопроєкт №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" – ключовий податковий документ року Фото: pexels.com

Фермерам — мінімальне податкове зобов'язання

Бюджетні надходження у 2022 році зростуть завдяки дрібним фермерським господарствам. Адже їхній закон №5600 зобов'язав сплачувати податок на прибуток, якщо дохід отримано з урожаю на ділянці до 2 га. При цьому якщо розмір доходу від продукції із земельної ділянки перевищує 12 мінімальних зарплат (78 тис. грн у 2022 році), то необхідно сплачувати податок на доходи фізичних осіб — 18% плюс військовий збір 1,5%. Щоправда, тваринництва це не торкнулося.

Але це ще не всі новини для невеликих фермерських господарств. Закон ввів у дію формулу, згідно з якою у фермерів з'явиться мінімальне податкове зобов'язання (МПЗ), яке не може бути меншим ніж 4% нормативно-грошової оцінки відповідної земельної ділянки. Якщо сума податкових зобов'язань у фермера менша, ніж 4% від НГО земельної ділянки, то йому доведеться сплатити різницю між такими сумами.

"Унаслідок, здебільшого, податкове навантаження зросте приблизно з 300 гривень до 1 500 гривень за гектар. Окремі посилення податкових правил також торкнуться і сільгоспвиробників, які працюють на спрощеній системі оподаткування (4-та група). Закон №5600 звужує для певних категорій сільгоспвиробників можливість користуватися спрощеною системою оподаткування", — каже адвокат, партнер АО "Асирія" Дмитро Куцевол. За його словами, закон №5600 значно посилює фіскальний тиск на мікросільгоспвиробників, унаслідок чого останні будуть змушені піти у тінь.

За словами старшого юриста ЮФ "Антика" Олександра Третьякова, ухвалений закон породжує також чимало питань, на які поки що немає відповіді.

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"Мінімальне податкове зобов'язання (МПЗ) для сільгоспвиробників — це одне з основних нововведень закону №5600. І його запровадження серйозно позначиться на агробізнесі. Безумовно, за кадром залишається питання, а що робити виробнику, якщо його діяльність з тієї чи іншої причини в цьому періоді була збитковою? Або як йому бути в тому випадку, якщо доходи повністю використовуються на покриття та обслуговування взятих кредитів?" Як МПЗ поєднується з положенням Податкового кодексу, коли особа отримала пільги або має інші підстави для зменшення свого податкового зобов'язання, теж залишається без відповіді", — зазначає Третьяков. І додає: фактично, новий податок для фермерів перетворюється з податкового зобов'язання на "данину" — "не важливо, що в тебе трапилося, заплатити державі мінімальну таксу ти зобов'язаний".

Продаж нерухомості: хто та скільки податків заплатить

Закон №5600 вносить зміни щодо оподаткування операцій з продажу нерухомості. Тепер податком на доходи в розмірі 5% або 18% від різниці між ціною продажу та ціною купівлі об'єкта нерухомості будуть оподатковуватись продажі третього й усіх наступних об'єктів нерухомості протягом звітного року.

"Законодавці збільшили податок для фізичних осіб у разі продажу третього та наступного протягом року об'єкту нерухомості. Також під податок потрапляють перші та подальші продажі нерухомості, якою володіли менше 3 років. Тобто, якщо це ваш перший продаж житла, яким ви володіли менше 3-х років, то вам нарахують податок за 5%-ю ставкою. За другий продаж житла за рік (навіть якщо ви володіли ним понад 3 роки) вам також доведеться заплатити 5%. Якщо ви володіли нерухомістю менше 3 років і це ваш третій (і наступні) продаж, платитимете податок за ставкою 18%. Вона застосовується до суми, яка розраховується як "доходи від продажу мінус витрати на придбання", — пояснює Ніна Бец.

Парламент встиг наприкінці 2021 року підготуватися до наповнення держбюджету у 2022-му — ухвалено ресурсний проєкт №5600, у якому — нові податки та нові правила як для бізнесу, так і для громадян.

Не уникнути оподаткування та операцій з продажу успадкованого житла. У цьому випадку перший за звітний рік продаж не оподатковується, а до наступних протягом року застосовується ставка 5%.

"Такі зміни (оподаткування під час продажу нерухомості, — ред.) — це спроба перекрити схеми, які працюють на ринку житла, що будується. Проте сама законодавча конструкція якраз дозволяє здійснювати такі угоди, і глобального впливу цей фактор на ринок нерухомості не здійснить", — впевнений Дмитро Куцевол.

[ + – ] Під податок потрапляють перші та подальші продажі нерухомості, якою володіли менше 3 років. Фото: pexels.com

Акцизам — зростання: як впливає закон №5600 на акцизний податок

Новий закон №5600 збільшив акцизний податок на алкоголь на 5%. Ставка визначається у гривнях, а не у відсотках від вартості продукції.

"Що це означає для кінцевого споживача? Коли ціни на алкоголь зростатимуть, частка акцизного податку щодо ціни знижується. Якщо поміркувати, це означає, що покупці заплатять за таке підвищення, хоча вже лунають заяви від виробників — ціна не зміниться", — каже Ніна Бец.

З іншого боку, для роздрібних магазинів, особливо невеликих, закон №5600 вносить досить позитивні зміни щодо акцизів.

"Сплата акцизного податку виробником, а не продавцем значно спростить адміністрування податків і спростить життя невеликим підприємствам, які торгують акцизними товарами (алкоголем і цигарками)", — зазначає Олександр Третьяков. По суті, йдеться про спрощення податкового обліку, оскільки акцизи більше не турбота продавця, а турбота виробника чи імпортера.

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"У разі ПДВ основна зміна стосується того, що термін реєстрації розрахунку коригування у податкову накладну скорочено з 1 095 календарних днів до 365. Право на внесення до податкового кредиту суми ПДВ на підставі зареєстрованих податкових накладних / розрахунків зберігатиметься не 1 095, а протягом 365 днів", — розповідає адвокатка АБ "ЮФ "Семенова та Партнери" Марина Семенова.

За словами Третьякова, поки що складно судити, наскільки сильно ця зміна може позначитися на практиці, проте позитивною її назвати не можна.

"Найцікавішим тут є те, що не зовсім зрозуміла логіка та причина цієї зміни — адже встановлені раніше 1 095 днів корелювали з таким самим терміном давності для податкових претензій", — зазначає Олександр Третьяков.

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Ще одна зміна пов'язана з розрахунком ПДВ для тютюнових виробів, на які встановлюється мінімальна роздрібна ціна (МРЦ). Тепер ПДВ у будь-якому разі нараховуватиметься на підставі МРЦ, а не на базі фактичної ціни продажу. На думку Олександра Третьякова, це збільшить податкове навантаження для виробників та оптових торговців, що знову призведе до збільшення вартості тютюнових виробів — адже ці витрати будуть традиційно переведені на кінцевих споживачів.

[ + – ] ПДВ для тютюнових виробів нараховуватиметься на підставі МРЦ, а не на базі фактичної ціни продажу Фото: pexels.com

Перевірки та контроль: як посилюється адміністрування податків у 2022 році

Опитані Фокусом експерти впевнені: закон №5600 суттєво розширює повноваження податкових органів. Один із прикладів — закон наділяє податкову правом звернення до суду для встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду, зокрема обмеження у праві виїзду за кордон, керівників підприємств, які мають податкову заборгованість понад 1 млн грн, не сплачену протягом 240 днів.

"Директор компанії буде невиїзним до погашення боргу. Щоб суд визнав борг компанії, судді достатньо рішення керівника керівного органу, тобто податкової служби. На підставі рішення суду керівник-боржник потрапить до Реєстру керівників юридичних осіб, які мають податкову заборгованість понад 1 млн грн", — коментує адвокатка Марина Семенова.

[ + – ] Керівник-боржник потрапить до Реєстру керівників юридичних осіб, які мають податкову заборгованість понад 1 млн грн Фото: pexels.com

На думку Семенової, це позитивна зміна, оскільки поширена практика, коли юрособа, яка має велику податкову заборгованість, навіть встановлену судом, поступається корпоративними правами третій особі та / або змінює директора на особу, зареєстровану на тимчасово окупованій території або яка є іноземцем, і так учасники й органи управління звільняються від відповідальності за податковий борг.

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А ось юрист Олександр Третьяков бачить у таких змінах далеко не позитивні наслідки.

"Тепер є цілком обґрунтовані побоювання, що податкові органи використовуватимуть цей механізм як ще один спосіб шантажу компаній, які не згодні з результатами перевірки та заперечують її результати в суді", — зазначає експерт.

Ще однією, на думку експертів, найменш невинною, зміною за фактом ухвалення закону №5600 стала можливість знімати податкові перевірки на відео, причому це можуть робити і самі податківці, і представники тих компаній, куди нагрянула перевірка.

Є й інші, найнебезпечніші нововведення, що стосуються повноважень податківців.

"Змінилася редакція норми, яка давала податковим органам повноваження надсилати запити на отримання інформації. У новій редакції податкова може надіслати запит у разі, якщо було встановлено факти, котрі можуть свідчити про порушення податкового законодавства. Раніше ця підстава вимагала наявності фактів, що свідчать про порушення", — розповідає Олександр Третьяков. На його думку, така зміна фактично розв'язує податківцям руки для надсилання запитів із приводом і без.

На думку Дмитра Куцевола,

закон №5600 має яскраво виражений фіскальний характер і збільшує можливості податкового органу щодо тиску на бізнес.

"Це пов'язано з малопомітною нормою щодо розширення права надсилати платнику податків запити, однак тягне за собою значні негативні наслідки у вигляді можливості організувати такому платнику перевірку за першим бажанням податкової", — упевнений адвокат Дмитро Куцевол.