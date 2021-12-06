Закон №5600 – ухвалено. Чекаємо на збільшення цін на все

Змучені пошуком нових джерел доходів для держбюджету, "урядові мужі" вирішили наскрести по засіках ще 50 млрд грн на рік. Але є одна проблема: всі основні податки вже підвищили та контроль їх стягнення посилили. Потрібно взяти більше з того, що лишилося. А залишилися — так звані ресурсні податки та збори, які, як зазначено в пояснювальній записці до ухваленого минулого тижня законопроєкту №5600, давно не підвищували, років п'ять як. Зрештою, у "ресурсному" законопроєкті під оподаткування підпало багато всього різного. Пропоную розглянути ці "антіолігархічні" зміни ближче.

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Більше податків із того, що вже є

Має бути індексація ставок акцизного податку на алкоголь, тютюн, екологію (паливо), а також зростання рентної плати за користування надрами, водою, лісовими ресурсами. У частині тютюнових виробів доопрацьовано норму про електронні сигарети, з алкоголю — чим міцніший напій, тим вищий акциз, і за попередніми оцінками акциз збільшить ціну алкогольних напоїв приблизно на 5%. Зростання таких податків і зборів завжди тягне у себе зростання цін.

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Посилення тиску в частині адміністрування податків

Не можеш зібрати більше податків із платників податків — збирай жорсткіше. Список податкових боржників стає публічним. Для фізичних осіб реєстр боржників уже працює і можна за своїм податковим номером перевірити, чи не ти повинен бюджету гроші, і чи немає випадково податкової застави на майно. Ці відомості відкриті та не є якоюсь таємницею.

Нововведенням буде те, що директор фірми-податкового боржника теж може постраждати, зокрема йому може бути заборонено виїзд за кордон.

На щастя, йдеться про борги перед бюджетом у сумі понад 1 млн грн, які не сплачувались понад 240 днів.

У ПКУ також зафіксували права і податкових органів, і платників податків відкрито проводити відеозйомку процесу податкової перевірки. Загальні норми законодавства і так дозволяли це робити, але зараз з'являється пряма норма в Податковому кодексі.

Скорочується термін для внесення до податкового кредиту розрахунків коригувань до податкових накладних. Замість 1 095 днів буде 365, тому додавайте всі накладні у звітність вчасно.

Сільське господарство: значні зміни в оподаткуванні

По-перше, урізали свободу роботи на четвертій групі єдиного податку для фермерів: із неї прибрали низку видів діяльності (зокрема, вирощування птиці), по-друге, запроваджується так зване мінімальне податкове зобов'язання (МПЗ) за земельну ділянку сільгосппризначення.

Таке МПЗ розраховується за спеціальною формулою із прив'язкою до нормативної грошової оцінки землі. Норма про МПЗ є тимчасовою і, як зазначено в тексті закону, втрачає чинність з 1 січня року, наступного за роком набрання чинності законом про стимулювання розвитку агропромислового комплексу України з урахуванням Загальної сільськогосподарської політики Європейського Союзу в розрізі надання державної допомоги та розвитку сільських територій.

Власникам земель сільгосппризначення варто ретельно розібратися у новому податку з урахуванням нашого попереднього пункту щодо можливих наслідків податкових боргів громадян. Варто очікувати, що податки в сільгоспсфері будуть значно змінені, що пояснюється реформою ринку землі загалом.

Тим громадянам, які продавали самостійно вирощену сільгосппродукцію, варто звернути увагу на анулювання "безподаткової" норми за пунктом 165.1.24 ПКУ. Якщо раніше такого роду доходи не оподатковувалися взагалі, то в новій редакції податкового закону неоподатковуваний дохід становитиме лише 12 мінімальних зарплат.

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Окремі податкові обмеження для платників податку на прибуток

Великі платники податків зможуть зазнати негативного фінансового результату минулих періодів у поточний у сумі не більше 50% таких збитків. "Винахід" зовсім не новий, обмеження після перенесення негативного значення широко використовувалися за часів минулої влади різних каденцій.

Також з'являється "фішка" з коригуванням фінрезультату компанії у бік збільшення, якщо фірмою була видана (і внесена відповідно до витрат) безповоротна фінмопомога неплатнику податку на прибуток або збитковому платнику. Трюк був цікавим, але тепер уже невигідним.

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Податок із доходів "багатоквартирних" громадян

Купівля квартир — відмінний спосіб вкладення грошей, але, згідно з новим законом, податок вдарить по "серійних квартирних бізнесменах". За умов продажу третьої та більше квартир на рік ПДФО складе 18%.

Єдине, щодо чого цю норму вдалося пом'якшити, це право зменшити суму доходу на витрати, пов'язані з придбанням такого об'єкта нерухомості. Наприклад, на вартість майнових прав на такий об'єкт, або вартість об'єкта іпотеки, вартість внеску в ФФБ тощо.

Дозволили за таким же принципом зменшити суму доходу продавцям третього та більше автомобілів на рік.

Безперечно, є точкові зміни в тексті ПКУ, які торкнулися лише окремих груп платників податків, наприклад, підприємці-провайдери інтернету можуть обирати тепер лише третю групу єдиного податку.

Щоб не пропустити зміни, які можуть стосуватися вас, звертайтеся до експертів. Але робити це варто вже після Нового року, коли всі зміни будуть ухвалені в остаточній редакції та опубліковані.