Карти на стіл. Як Приватбанк ускладнив життя українцям і чого чекати далі

У жовтні 2021 року Приватбанк повідомив клієнтам, що вводяться незначні зміни в правила здійснення переказів із картки на картку. Тепер звичайний громадянин, клієнт банку може відправляти іншим фізичним особам або отримувати від таких осіб по Україні не більше 100 переказів за календарний місяць. Для міжнародних переказів обмеження на отримання становить 25 зарахувань, а на відправлення — 30. Банк послався на зміни у внутрішній політиці, засновані на вимогах фінансового моніторингу та платіжних систем VISA/Mastercard. Що за цим стоїть?

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Ведення бізнесу без його реєстрації

Найпоширеніший варіант старту мікро- та малого бізнесу, особливо, якщо йдеться про онлайн-формат, на платформах соціальних мереж (фейсбук, інстраграм), сайтів оголошень (OLX тощо) — це приймання оплати на особисту картку з відправленням товару службами доставки, зазвичай Новою поштою та Укрпоштою. Такий формат роботи в останні роки дуже популярний, покупки в інтернеті стали буденними. Але формально так вести справи не можна.

Згідно з вимогами Постанови НБУ №492 про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтів банків, поточний рахунок фізичної особи, звичайний або картковий, призначений для будь-яких операцій, крім пов'язаних із підприємницькою діяльністю.

Інша справа, що нерегулярний продаж якихось товарів або послуг складно відрізнити від ведення бізнесу. Якщо я, наприклад, продаю дитячі речі або старі меблі, які використовував раніше, навряд чи це можна назвати бізнесом.

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Понишпоривши в законі, ми знайшли цікаве застаріле визначення регулярної "господарської діяльності", це продаж товарів або послуг більш ніж чотири рази на рік. Таке визначення бізнесу дуже давно перестало бути актуальним.

Вважаємо, Приватбанк, прийняв для себе критерій у вигляді 100 транзакцій за картками на місяць як допустимий для звичайного громадянина, котрий не займається бізнесом, а робить покупки, ходить в кафе і магазини, надсилає гроші друзям і родичам або отримує такі перекази.

Понад 100 зарахувань на карту від інших осіб уже будуть розглядатися банком як "бізнес", про що Приватбанк і повідомив у своєму пресрелізі до новини.

Рекомендації зареєструвати компанію або отримати статус приватного підприємця є хорошою практичною порадою. Єдине, про що банк не згадав, — це наслідки для клієнтів, які продовжують приймати виручку на особисті карти.

Операції за таким рахунком можуть бути зупинені, а кошти заблоковані. Блокуються транзакції за всіма рахунками "підозрілого" клієнта, зокрема депозитним, валютним тощо. Клієнт, з яким це сталося, в будь-якому випадку почне збирати всі документи, показувати всі податкові декларації і пояснювати, за що йому надходять гроші в таких кількостях.

Фактично банк, обмеживши кількість транзакцій, зробив своїм клієнтам послугу та допоміг їм уникнути блокувань рахунків без попередження.

Нагадаю, що оператори поштового зв'язку — також суб'єкти первинного фінансового моніторингу, великі обсяги відправлень товарів післяплатою або без такої, все одно викличуть питання і вимогу показати декларацію про доходи.

Волонтерська діяльність або краудфандинг

Що, якщо користувачі отримують гроші не для себе? Збирають кошти на притулок для тварин або отримують донорські пожертвування на творчий проєкт? Приватбанк у таких випадках рекомендує своїм клієнтам звернутися до нього з листом та описати свою громадську діяльність, щоб вона проходила безперешкодно.

Як експерт у сфері податків можу сказати, що активна волонтерська або краудфандингова діяльність також повинна бути оформлена. Правильно було б збирати гроші через громадську організацію, а якщо людина вже є волонтером у будь-якому проєкті, громадська або благодійна організація укладає з нею договір. Призначення платежу в таких переказах також має бути деталізованим, наприклад, кошти на лікування або на якийсь громадський проєкт.

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Краудфандинг — це окрема історія. В Україні немає законодавчої бази з оподаткування надходжень для таких проєктів. Але логіка залишається незмінною: якщо ви хочете відокремити особисті кошти від коштів різноманітних проєктів, виручки від ведення бізнесу або збору коштів на громадську діяльність — використовуйте різні банківські рахунки.

Податкові ризики для одержувачів грошей

Хоч банк і не податкова, питання зі сплатою податків залишаються відкритими. Якщо надходження на особистий банківський рахунок не спричинили питань в обслуговувального банку сьогодні, це ще не означає, що ви будете в безпеці завтра. Навіть через рік може виникнути вимога показати податкову декларацію і підтвердити джерело походження коштів.

Один знайомий, який весь рік отримував кошти на особисту картку, не міг отримати кредит у банку. Показуючи виписку з особового рахунку, він пояснював, що це доходи від бізнесу, співробітників банку це не влаштувало. У серцях він кричав мені в трубку "ну скільки там цей податок, п'ять відсотків? Я зараз заплачу його і все!".

Оподаткування таких доходів "на особисту карту" сукупно становить 19,5% (18% ПДФО + 1,5% військовий збір), що було трохи вище його психологічної готовності сплатити всі податки.

Яка сума обігу з особистих банківських карток гарантує спокійне життя?

Порогова сума для фінансового моніторингу, від якої контролюються всі операції, становить 400 000 дол за один переказ. Але сума — не єдиний критерій моніторингу, аналізується і типологія операцій, і частота надходжень і зняття коштів, й інші фактори.

І немає жодних передумов до того, що система контролю операцій за рахунками громадян буде ослаблена або спрощена. У банку та інших суб'єктів фінансового моніторингу є всі права ставити будь-які питання щодо ваших грошей, і я рекомендую приготуватися на них відповідати.