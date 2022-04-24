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Оскільки мене часто питають поради, що робити за кордоном, як влаштуватися на роботу і як її шукати (не знаю, чому, може просто потрібна хоч чиясь порада), то спробую узагальнити свої особисті рекомендації щодо таких пошуків.

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1. Порахуйте свій бюджет на життя

Якщо ви вже продаєте свій час за гроші, то розрахуйте оренду житла, харчування, одяг, інші потреби. Зробіть два розрахунки: мінімальний і оптимальний рівень життя. Орієнтуйтеся на оптимальний, тому що ви не зможете довгий час відмовляти у собі у багатьох речах, наприклад, платне медичне обслуговування, спортзал, або ж алкоголь. Наприклад, шляхом таких розрахунків ви отримали суму 3800 євро на місяць (сума умовна), або ж менша сума і до неї — забезпечення проживанням/харчуванням. Це і є ваша очікувана зарплата.

2. Грайте на підвищення, а не на пониження

"Ну хто мене візьме, я не знаю мови, я тут не маю досвіду", — це обмежувальний стан розуму. Ви самі себе обмежуєте. Ви не знаєте реального стану вакансій чи ринку праці. Беріть для початку не найнижчу, а найвищу позицію для резюме. Робіть акцент на досвіді — управлінні, обліку, продажах, маркетингу. Не знаєте місцевої мови — зате англійську ж ви вивчили! Встигнете ще знизити очікування.

3. Знайдіть місцевий центр зайнятості

Вам обов'язково слід туди піти. По-перше, для українців там є якісь програми допомоги, у Барселоні, наприклад, "Барселона Активія". Суть їхнього сервісу — допомога у складанні якісного і конкурентоздатного резюме (це важливо!). Крім того, вони вас реєструють як безробітного, і ви зможете пройти якесь навчання для перекваліфікації. На хорошому рівні, не непотріб, повірте.

4. Сайти пошуку роботи

Я напишу ті, які я знайшла, хоча я не шукаю роботу, але мені потрібно було зорієнтуватися у вартості окремих фахівців. Це посилання іспанські, але портали міжнародні:

https://es.jobrapido.com/

https://es.talent.com/

https://es.indeed.com/

5. Робота "по-знайомству" через "своїх"

Розчарую вас. На мій погляд, "свої" тут збираються своїх же просто використовувати. Взагалі у мене не дуже хороші відгуки про таку "допомогу". Вакансії, що пропонують "свої", — з оплатою значно нижче ринкової. Нижче навіть місцевої мінімалки. Власне, люди, які шукають роботу через "своїх", від такого рівня оплати деморалізуються і погоджуються на що завгодно. Не забувайте про пункт 1.

[ + – ] У країнах Європи є гарячі лінії поліції з питань торгівлі людьми

6. Якщо ви влипли у халепу

Різне буває, я читала у групі підтримки українців в Іспанії, що людей кудись завезли до приймаючої родини, проживання безкоштовне, але їх змушують працювати щодня на плантаціях. Мови люди не знають, у поліцію подзвонити — не знають, що сказати. Що я побачила тут по регіону в Іспанії — тут справді є плантації.

Знову ж таки, що б зробила я.

Я б дзвонила спочатку у посольство чи консульство України в Іспанії. Залишила б інформацію про те, де я знаходжуся. По-друге, все-таки через перекладача написала б звернення у поліцію. По-третє, у європейських країнах є навіть гарячі лінії поліції з питань торгівлі людьми.

Захищайте себе, немає безнадійних ситуацій!

Джерело.

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