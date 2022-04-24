Шукаєте роботу у Європі? Грайте на підвищення!
Багато громадян України зараз опинилися у непростій ситуації — вони за кордоном, і їм потрібна робота. Спробую надати кілька порад, які стануть у нагоді тим, хто збирається працевлаштуватися у Європі.
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Оскільки мене часто питають поради, що робити за кордоном, як влаштуватися на роботу і як її шукати (не знаю, чому, може просто потрібна хоч чиясь порада), то спробую узагальнити свої особисті рекомендації щодо таких пошуків.
1. Порахуйте свій бюджет на життя
Якщо ви вже продаєте свій час за гроші, то розрахуйте оренду житла, харчування, одяг, інші потреби. Зробіть два розрахунки: мінімальний і оптимальний рівень життя. Орієнтуйтеся на оптимальний, тому що ви не зможете довгий час відмовляти у собі у багатьох речах, наприклад, платне медичне обслуговування, спортзал, або ж алкоголь. Наприклад, шляхом таких розрахунків ви отримали суму 3800 євро на місяць (сума умовна), або ж менша сума і до неї — забезпечення проживанням/харчуванням. Це і є ваша очікувана зарплата.
2. Грайте на підвищення, а не на пониження
"Ну хто мене візьме, я не знаю мови, я тут не маю досвіду", — це обмежувальний стан розуму. Ви самі себе обмежуєте. Ви не знаєте реального стану вакансій чи ринку праці. Беріть для початку не найнижчу, а найвищу позицію для резюме. Робіть акцент на досвіді — управлінні, обліку, продажах, маркетингу. Не знаєте місцевої мови — зате англійську ж ви вивчили! Встигнете ще знизити очікування.
3. Знайдіть місцевий центр зайнятості
Вам обов'язково слід туди піти. По-перше, для українців там є якісь програми допомоги, у Барселоні, наприклад, "Барселона Активія". Суть їхнього сервісу — допомога у складанні якісного і конкурентоздатного резюме (це важливо!). Крім того, вони вас реєструють як безробітного, і ви зможете пройти якесь навчання для перекваліфікації. На хорошому рівні, не непотріб, повірте.
4. Сайти пошуку роботи
Я напишу ті, які я знайшла, хоча я не шукаю роботу, але мені потрібно було зорієнтуватися у вартості окремих фахівців. Це посилання іспанські, але портали міжнародні:
https://es.jobrapido.com/
https://es.talent.com/
https://es.indeed.com/
5. Робота "по-знайомству" через "своїх"
Розчарую вас. На мій погляд, "свої" тут збираються своїх же просто використовувати. Взагалі у мене не дуже хороші відгуки про таку "допомогу". Вакансії, що пропонують "свої", — з оплатою значно нижче ринкової. Нижче навіть місцевої мінімалки. Власне, люди, які шукають роботу через "своїх", від такого рівня оплати деморалізуються і погоджуються на що завгодно. Не забувайте про пункт 1.
6. Якщо ви влипли у халепу
Різне буває, я читала у групі підтримки українців в Іспанії, що людей кудись завезли до приймаючої родини, проживання безкоштовне, але їх змушують працювати щодня на плантаціях. Мови люди не знають, у поліцію подзвонити — не знають, що сказати. Що я побачила тут по регіону в Іспанії — тут справді є плантації.
Знову ж таки, що б зробила я.
- Я б дзвонила спочатку у посольство чи консульство України в Іспанії. Залишила б інформацію про те, де я знаходжуся.
- По-друге, все-таки через перекладача написала б звернення у поліцію.
- По-третє, у європейських країнах є навіть гарячі лінії поліції з питань торгівлі людьми.
Захищайте себе, немає безнадійних ситуацій!Важливо