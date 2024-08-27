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Останні місяці велика кількість компаній та підприємців, що надають послуги доступу до мережі Інтернет, отримали від податкових органів дзвінки чи листи-попередження про те, що незабаром їхній статус платника єдиного податку буде скасовано. Є випадки скасування єдиного податку з 1 липня 2024 року, але переважно провайдерів попередили, що якщо вони добровільно не перейдуть на загальну систему оподаткування або не відмовляться від кведів 61.10, 61.90, їх переведуть примусово.

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При цьому у Податковому кодексі немає заборони перебування провайдерів на спрощеній системі оподаткування. Власне, нещодавно податкова надавала платникам податків індивідуальні податкові консультації з протилежними висновками: закон не забороняє надавати послуги доступу до мережі Інтернет суб’єктам, що перебувають на спрощеній системі оподаткування.

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Сьогоднішня офіційна позиція ДПС юридично слабка. Податківці спираються на те, що у Податковому кодексі є заборона для платників єдиного податку надавати послуги з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж. А оскільки спеціальний закон №1089 нібито не передбачає надання послуг Інтернет без технічного обслуговування, експлуатації та надання доступу до відповідних мереж, то провайдери з відповідним видом діяльності КВЕД не мають права перебувати на спрощеній системі оподаткування.

То що ж насправді сталося з провайдерами?

Риторика з боку можновладців наступна: спрощена система – це ухилення від сплати ПДВ і податку на прибуток для великих компаній, тому треба навести порядок. Цікаво, чому порядок слід наводити саме серед провайдерів?

Держава поспішає ускладнити життя провайдерам-спрощенцям Фото: Pexels

За офіційними даними, на спрощеній системі оподаткування перебувають близько 3000 провайдерів. Велика кількість з них – це невеликі регіональні провайдери, які у тому числі забезпечують послуги Інтернет у прифронтовій зоні чи у крихітних населених пунктах. Що буде, якщо їм не вдасться тепер підняти тарифи на 25-30% без втрати абонентів? Якою тепер буде якість послуг? Хто претендує на розширення клієнтської мережі за рахунок зникнення конкурентів? Пліткують різне, але суть залишається суттю: держава поспішає ускладнити життя провайдерам-спрощенцям і чомусь взялася за них саме зараз. Хоча закон №1089, на який посилаються податківці, було прийнято ще у 2020 році.

Що робити маленьким провайдерам?

Скасування статусу платника єдиного податку на сьогодні є незаконним. Але ситуація може змінитися, якщо будуть внесені зміни до законодавства з прямою забороноюперебування провайдерів на спрощеній системі оподаткування.

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А зараз рекомендуємо провайдерам не здаватися: пишіть скарги, заперечення, звертайтеся з позовом до суду. Є великі шанси добитися справедливого рішення. Чим більше буде скарг і звернень до суду, тим вищі шанси провайдерів втриматися на спрощеній системі. Адже закон на боці платників податків.

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