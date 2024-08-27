Заборона спрощенки: кому заважають інтернет-провайдери на єдиному податку?
"Риторика з боку можновладців наступна: спрощена система – це ухилення від сплати ПДВ і податку на прибуток для великих компаній, тому треба навести порядок. Цікаво, чому порядок слід наводити саме серед провайдерів?". Думка
Останні місяці велика кількість компаній та підприємців, що надають послуги доступу до мережі Інтернет, отримали від податкових органів дзвінки чи листи-попередження про те, що незабаром їхній статус платника єдиного податку буде скасовано. Є випадки скасування єдиного податку з 1 липня 2024 року, але переважно провайдерів попередили, що якщо вони добровільно не перейдуть на загальну систему оподаткування або не відмовляться від кведів 61.10, 61.90, їх переведуть примусово.Важливо
При цьому у Податковому кодексі немає заборони перебування провайдерів на спрощеній системі оподаткування. Власне, нещодавно податкова надавала платникам податків індивідуальні податкові консультації з протилежними висновками: закон не забороняє надавати послуги доступу до мережі Інтернет суб’єктам, що перебувають на спрощеній системі оподаткування.
Сьогоднішня офіційна позиція ДПС юридично слабка. Податківці спираються на те, що у Податковому кодексі є заборона для платників єдиного податку надавати послуги з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж. А оскільки спеціальний закон №1089 нібито не передбачає надання послуг Інтернет без технічного обслуговування, експлуатації та надання доступу до відповідних мереж, то провайдери з відповідним видом діяльності КВЕД не мають права перебувати на спрощеній системі оподаткування.
То що ж насправді сталося з провайдерами?
Риторика з боку можновладців наступна: спрощена система – це ухилення від сплати ПДВ і податку на прибуток для великих компаній, тому треба навести порядок. Цікаво, чому порядок слід наводити саме серед провайдерів?
За офіційними даними, на спрощеній системі оподаткування перебувають близько 3000 провайдерів. Велика кількість з них – це невеликі регіональні провайдери, які у тому числі забезпечують послуги Інтернет у прифронтовій зоні чи у крихітних населених пунктах. Що буде, якщо їм не вдасться тепер підняти тарифи на 25-30% без втрати абонентів? Якою тепер буде якість послуг? Хто претендує на розширення клієнтської мережі за рахунок зникнення конкурентів? Пліткують різне, але суть залишається суттю: держава поспішає ускладнити життя провайдерам-спрощенцям і чомусь взялася за них саме зараз. Хоча закон №1089, на який посилаються податківці, було прийнято ще у 2020 році.
Що робити маленьким провайдерам?
Скасування статусу платника єдиного податку на сьогодні є незаконним. Але ситуація може змінитися, якщо будуть внесені зміни до законодавства з прямою забороноюперебування провайдерів на спрощеній системі оподаткування.Важливо
А зараз рекомендуємо провайдерам не здаватися: пишіть скарги, заперечення, звертайтеся з позовом до суду. Є великі шанси добитися справедливого рішення. Чим більше буде скарг і звернень до суду, тим вищі шанси провайдерів втриматися на спрощеній системі. Адже закон на боці платників податків.
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