Уряд пропонує запровадити військовий збір на зарплати в розмірі 5%, а також 1% від доходу для усіх підприємств країни. Зросте податкове навантаження і для ФОПів. Крім того, планується брати військовий збір з продажу нерухомості та операціях з купівлі нових автомобілів. Фокус дослідив детально.

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В Україні планують запровадити нову ставку військового збору та інші платежі, що мають на меті забезпечення державного бюджету на 140 млрд. грн. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, наразі цей законопроєкт має розглянути Кабмін. Цікаво, що спочатку в уряді розмірковували над збільшенням ставки ПДВ (зараз 20%), але згодом відмовились від цієї ідеї та сконцентрувались на отриманні додаткових коштів завдяки військовому збору. "Підвищення було невідворотнім. На потреби оборони бракує 500 млрд грн, близько $12 млрд. Це щоб профінансувати зовсім базові потреби армії та зберегти хоча б приблизний паритет з РФ. Реалістичних джерел на сьогодні є три. Друк грошей, фінансові репресії та підвищення податків/зменшення видатків", — розмірковує Юрій Гайдай, старший економіст ЦЕС. Фокус дослідив, які зміни готує уряд та для кого передбачене найбільше податкове навантаження.

Військовий збір по-новому: які зміни плануються для оподаткування доходів громадян

Серед головних запланованих змін – встановлення військового збору на доходи громадян, визначені статтею 163 Податкового кодексу України. Зазначимо, що у цій статті йдеться про щомісячні доходи громадян, доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання), а також іноземні доходи — доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України. Крім того, йдеться і про нерезидентів та їхні доходи, отримані в межах України. Ставка військового збору з доходів громадян – 5% (зараз – 1,5%, — Фокус). Це та сума, яку має сплачувати роботодавець з офіційно нарахованого працівнику доходу щомісячно.

На думку виконавчого директора ЦЕС Гліба Вишлінського, збільшення ставки військового збору миттєво призведе до зменшення зарплат на руки працівникам, а також підвищить привабливість чорної або сірої зайнятості. "Це матиме негативний вплив на доходи місцевих бюджетів, які залежать від ПДФО", — зазначає експерт.

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З ним погоджується Володимир Дубровський, старший економіст CASE Україна. "Збільшується податок на працю, який, з одного боку, є дуже важливий для економіки. І з іншого боку, я нагадаю, що у нас три мільйони людей працюють неофіційно, взагалі не сплачують податки на доходи, і ще близько двох мільйонів отримують зарплати в конвертах. Тобто у нас десь третина робочої сили від цього податку ухиляється. Таких масштабів ухилення не знає жоден інший податок, який є в Україні. Відповідно, збільшувати його ще більше — означає поширювати тінь", — розповів у розмові з Фокусом Володимир Дубровський.

Підвищення військового збору з доходів громадян все більше мотивуватиме роботодавців платити працівникам в конверті Фото: Getty Images

Проте експерти зауважили: платити цей податок в разі його ухвалення парламентом роботодавцям все рівно доведеться. "Якщо взяти мінімальну зарплату у сумі 8000 грн, то сума військового збору, яку зараз утримує роботодавець, складає 120 грн., але з прийняттям законопроекту сума складе 400 грн. Чи сплатять роботодавці за працівників цей збір? Так. Чи зростуть зарплати працівників для компенсації цього збору? Можливо, ні. Тягар оподаткування ляже на громадян, звісно", — каже податкова консультантка Олександра Томашевська.

Квартири, машини, золото: які ще важливі зміни готує уряд в новому податковому законопроекті

Не лише новий податок на щомісячний дохід у вигляді підвищеної ставки військового збору запланували в уряді. Йдеться також про додаткові витрати громадян, які продають нерухомість, купують банківське золото та нові автомобілі. Так, новий законопроєкт передбачає встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 5% від доходу з продажу нерухомого майна фізичними особами, якими протягом звітного податкового року здійснено продаж одного обʼєкта нерухомості. Тобто продавці – власники квартир – в разі ухвалення законопроєкту будуть повинні сплатити 5% від отриманого доходу. Наприклад, якщо вартість квартири – 3 млн гривень, то сума військового збору становитиме 150 тисяч гривень. Податок на купівлю нового авто ще вище: збір становитиме 15% від вартості, проте йдеться лише про нові авто, що будуть вперше зареєстровані територіальними органами МВС.

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Експерти вбачають в таких додаткових податках, звісно, резон для державних фінансів, але негативні наслідки для громадян та бізнесу. Крім того, не виключено, що будуть з’являтися нові схеми, щоб занизити вартість контракту з купівлі авто або нерухомості, аби зменшити суму збору, який потрібно сплатити.

При продажі нерухомості буде обов'язковим військовий збір — це вказано у законопроєкті уряду Фото: pexels.com

"Питання того, що доведеться гроші зібрати для того, щоб пережити цей рік, воно дійсно є, воно дійсно дуже неприємне, і нам дійсно треба готуватися до того, щоб трошки затягнути паски через це. Тому що в бюджеті було закладене фінансування армії, виходячи з того, що з другої половини 2024 року інтенсивність бойових дій зменшиться. А вона лише збільшилась. Зараз проходить мобілізація, це все потребує багато грошей. Але зібрати гроші можна в більш поганий спосіб, можна в менш поганий спосіб. А пропозиції Мінфіну просто кричуще неадекватні", — коментує Володимир Дубровський.

І додає: в уряді пішли шляхом того, щоб потрошечку "зірвати" на кожному місці все, що тільки можливо й неможливо. При цьому не приділяючи увагу, чи викривить це економіку та чи вплине на детінізацію.

Продавці – власники квартир – в разі ухвалення законопроєкту будуть повинні сплатити 5% від отриманого від продажу майна доходу

"Податок на працю, на доходи фізичних осіб, відноситься до найшкідливіших для економічного зростання. Тому ці податки треба було чіпати в останню чергу. Натомість пішли шляхом дуже складним, тому що вноситься багато змін, запроваджуються якісь збори, які не відомо, як адмініструвати, як контролювати. Головне, що вони просто заганяють ринок в тінь", — каже Володимир Дубровський.

І для юридичних осіб, і для ФОПів: яким буде новий військовий збір для бізнесу

В уряді також вирішили встановити так званий податок на оборот для юридичних осіб, а саме – військовий збір 1% на доходи від будь-якої діяльності для платників податку на прибуток підприємств та платників єдиного податку 3 та 4 групи.

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"Як вишенька на торті, податок з обороту для всіх, для юридичних осіб та ФОПів. Податок з обороту – це печерна річ, це дрімучий совок. Я розумію, що всі, хто виховувався в совку, мріють запровадити податок з обороту. Але цей податок – це податок фактично на те, що економіка є ринковою. Ринкова економіка – це місце обміну. Якщо обмін обкладається податком, відповідно, це зменшує обмін, це збільшує привабливість вертикальної інтеграції, коли всі обміни відбуваються в середині підприємства. Мабуть, якщо ввести його на три місяці, великих викривлень він не зробить, але все одно це дуже дурний тон і податок дуже нерівномірний. На кожному етапі ланцюжку продукції з високою доданою вартістю від виробника до покупця буде доплачений 1%, тобто це кумулятивний ефект. На відміну від ПДВ, цей податок не повертається експортерам, тобто експортери продукції з високою доданої вартістю постраждають найбільше. Більшої нісенітниці просто важко вигадати", — розмірковує Володимир Дубровський.

Бізнес отримає податок на оборот Фото: Pexels

Найпершим впливом цього податку на оборот буде зростання цін, кажуть опитані Фокусом експерти. "Зверніть увагу, що для наповнення бюджету уряд використав простий підхід з точки зору гарантованих і прогнозованих надходжень: введення військового збору, як податку з обороту. Якщо законопроект буде прийнято у запропонованій редакції, фактично, військовий збір у розмірі 1% буде доданий до вартості усіх товарів і послуг без варіантів його зменшення. Знаючи обсяг постачання товарів і послуг, можна чітко сказати, які суми надійдуть у бюджет. Вплив буде простий: в кожному рахунку і ціннику на товари і послуги буде окремим рядком фігурувати військовий збір 1%, який сплатить покупець. Цікаво, як цей збір будуть адмініструвати, думаю, буде введена окрема декларація з військового збору для усіх суб’єктів", — зазначає в розмові з Фокусом Олександра Томашевська.

Внаслыдок запровадження збору на доходи бізнесу ціни будуть зростати на усіх етапах - від виробника до кінцевого споживача Фото: pexels.com

Для ФОПів військовий збір встановлений законопроектом уряду на рівні 5% в розрахунку двох мінімальних заробітних плат на місяць ФОПами першої, другої та четвертої групи, а для третьої групи військовий збір становитиме 1% від доходу. "Мій прогноз – підприємці заплатять. Уникнути сплати цього збору буде неможливо, і усі додаткові податки і збори зазвичай збільшують вартість товарів чи послуг, які реалізуються підприємцями. Так, це дуже ефективний метод отримати додаткові надходження до бюджету", — пояснила Олександра Томашевська.

Якщо законопроект буде прийнято у запропонованій редакції, фактично, військовий збір у розмірі 1% буде доданий до вартості усіх товарів і послуг

Загалом проєкт поки що не потрапив до комітету ВРУ з фінансів, а отже поки що експерти сподіваються, що після роботи з документом у парламенті все ж таки певні зміни в документі можуть відбутися. Питання – які саме зміни. "Важко передбачити, що з цим законом буде. Я дуже сподіваюсь, і ми будемо тиснути на те, щоб його переробили. Це просто жахіття, що в ньому зараз прописали. В ідеалі має бути скасування військового збору, як такого, бо це недолугий податок, який нічого не вирішує, тільки створює проблеми. Натомість можна запровадити тимчасову надбавку до ПДВ – підвищити ПДВ до 25%. Це я вважаю найменшою шкідливою пропозицією на даний момент", — резюмував Володимир Дубровський.