Правительство предлагает ввести военный сбор на зарплаты в размере 5%, а также 1% от дохода для всех предприятий страны. Возрастет налоговая нагрузка и для ФОПов. Кроме того, планируется брать военный сбор с продажи недвижимости и операциях по покупке новых автомобилей. Фокус исследовал подробно.

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В Украине планируют ввести новую ставку военного сбора и другие платежи, имеющие целью обеспечение государственного бюджета на 140 млрд. грн. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, сейчас этот законопроект должен рассмотреть Кабмин. Интересно, что сначала в правительстве размышляли над увеличением ставки НДС (сейчас 20%), но впоследствии отказались от этой идеи и сконцентрировались на получении дополнительных средств благодаря военному сбору. "Повышение было неотвратимым. На нужды обороны не хватает 500 млрд грн, около $12 млрд. Это чтобы профинансировать совсем базовые потребности армии и сохранить хотя бы приблизительный паритет с РФ. Реалистичных источников на сегодня есть три. Печать денег, финансовые репрессии и повышение налогов/уменьшение расходов", — рассуждает Юрий Гайдай, старший экономист ЦЭС. Фокус исследовал, какие изменения готовит правительство и для кого предусмотрена наибольшая налоговая нагрузка.

Военный сбор по-новому: какие изменения планируются для налогообложения доходов граждан

Среди главных запланированных изменений — установление военного сбора на доходы граждан, определенные статьей 163 Налогового кодекса Украины. Отметим, что в этой статье речь идет о ежемесячных доходах граждан, доходах из источника их происхождения в Украине, которые окончательно облагаются налогом при их начислении (выплате, предоставлении), а также иностранных доходах — доходах (прибыли), полученных из источников за пределами Украины. Кроме того, речь идет и о нерезидентах и их доходах, полученных в пределах Украины. Ставка военного сбора с доходов граждан — 5% (сейчас — 1,5%, — Фокус). Это та сумма, которую должен платить работодатель с официально начисленного работнику дохода ежемесячно.

По мнению исполнительного директора ЦЭС Глеба Вышлинского, увеличение ставки военного сбора мгновенно приведет к уменьшению зарплат на руки работникам, а также повысит привлекательность черной или серой занятости. "Это окажет негативное влияние на доходы местных бюджетов, которые зависят от НДФЛ", — отмечает эксперт.

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С ним соглашается Владимир Дубровский, старший экономист CASE Украина. "Увеличивается налог на труд, который, с одной стороны, очень важен для экономики. И с другой стороны, я напомню, что у нас три миллиона людей работают неофициально, вообще не платят налоги на доходы, и еще около двух миллионов получают зарплаты в конвертах. То есть у нас где-то треть рабочей силы от этого налога уклоняется. Таких масштабов уклонения не знает ни один другой налог, который есть в Украине. Соответственно, увеличивать его еще больше — значит распространять тень", — рассказал в разговоре с Фокусом Владимир Дубровский.

Повышение военного сбора с доходов граждан все больше будет мотивировать работодателей платить работникам в конверте Фото: Getty Images

Однако эксперты отметили: платить этот налог в случае его принятия парламентом работодателям все равно придется. "Если взять минимальную зарплату в сумме 8000 грн, то сумма военного сбора, которую сейчас удерживает работодатель, составляет 120 грн., но с принятием законопроекта сумма составит 400 грн. Уплатят ли работодатели за работников этот сбор? Да. Вырастут ли зарплаты работников для компенсации этого сбора? Возможно, нет. Бремя налогообложения ляжет на граждан, конечно", — говорит налоговый консультант Александра Томашевская.

Квартиры, машины, золото: какие еще важные изменения готовит правительство в новом налоговом законопроекте

Не только новый налог на ежемесячный доход в виде повышенной ставки военного сбора запланировали в правительстве. Речь идет также о дополнительных расходах граждан, которые продают недвижимость, покупают банковское золото и новые автомобили. Так, новый законопроект предусматривает установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% от дохода от продажи недвижимого имущества физическими лицами, которыми в течение отчетного налогового года осуществлена продажа одного объекта недвижимости. То есть продавцы — владельцы квартир — в случае принятия законопроекта будут должны уплатить 5% от полученного дохода. Например, если стоимость квартиры — 3 млн гривен, то сумма военного сбора составит 150 тысяч гривен. Налог на покупку нового авто еще выше: сбор составит 15% от стоимости, однако речь идет только о новых авто, которые будут впервые зарегистрированы территориальными органами МВД.

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Эксперты видят в таких дополнительных налогах, конечно, резон для государственных финансов, но негативные последствия для граждан и бизнеса. Кроме того, не исключено, что будут появляться новые схемы, чтобы занизить стоимость контракта по покупке авто или недвижимости, дабы уменьшить сумму сбора, который нужно заплатить.

При продаже недвижимости будет обязательным военный сбор — это указано в законопроекте правительства Фото: pexels.com

"Вопрос того, что придется деньги собрать для того, чтобы пережить этот год, он действительно есть, он действительно очень неприятный, и нам действительно надо готовиться к тому, чтобы немножко затянуть пояса из-за этого. Потому что в бюджете было заложено финансирование армии, исходя из того, что со второй половины 2024 года интенсивность боевых действий уменьшится. А она только увеличилась. Сейчас проходит мобилизация, это все требует много денег. Но собрать деньги можно более плохим способом, можно менее плохим способом. А предложения Минфина просто вопиюще неадекватны", — комментирует Владимир Дубровский.

И добавляет: в правительстве пошли по пути того, чтобы понемногу "сорвать" на каждом месте все, что только возможно и невозможно. При этом не уделяя внимание, искривит ли это экономику и повлияет ли на детенизацию.

Продавцы — владельцы квартир — в случае принятия законопроекта будут должны уплатить 5% от полученного от продажи имущества дохода

"Налог на труд, на доходы физических лиц, относится к самым вредным для экономического роста. Поэтому эти налоги надо было трогать в последнюю очередь. Вместо этого пошли путем очень сложным, потому что вносится много изменений, вводятся какие-то сборы, которые не известно, как администрировать, как контролировать. Главное, что они просто загоняют рынок в тень", — говорит Владимир Дубровский.

И для юридических лиц, и для ФЛП: каким будет новый военный сбор для бизнеса

В правительстве также решили установить так называемый налог на оборот для юридических лиц, а именно — военный сбор 1% на доходы от любой деятельности для плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога 3 и 4 группы.

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"Как вишенка на торте, налог с оборота для всех, для юридических лиц и ФЛП. Налог с оборота — это пещерная вещь, это дремучий совок. Я понимаю, что все, кто воспитывался в совке, мечтают ввести налог с оборота. Но этот налог — это налог фактически на то, что экономика является рыночной. Рыночная экономика — это место обмена. Если обмен облагается налогом, соответственно, это уменьшает обмен, это увеличивает привлекательность вертикальной интеграции, когда все обмены происходят внутри предприятия. Пожалуй, если ввести его на три месяца, больших искажений он не сделает, но все равно это очень глупый тон и налог очень неравномерный. На каждом этапе цепочки продукции с высокой добавленной стоимостью от производителя до покупателя будет доплачен 1%, то есть это кумулятивный эффект. В отличие от НДС, этот налог не возвращается экспортерам, то есть экспортеры продукции с высокой добавленной стоимостью пострадают больше всего. Большей ерунды просто трудно придумать", — рассуждает Владимир Дубровский.

Бизнес получит дополнительно налог на оборот Фото: Pexels

Самым первым влиянием этого налога на оборот будет рост цен, говорят опрошенные Фокусом эксперты. "Обратите внимание, что для наполнения бюджета правительство использовало простой подход с точки зрения гарантированных и прогнозируемых поступлений: введение военного сбора, как налога с оборота. Если законопроект будет принят в предложенной редакции, фактически, военный сбор в размере 1% будет добавлен к стоимости всех товаров и услуг без вариантов его уменьшения. Зная объем поставок товаров и услуг, можно четко сказать, какие суммы поступят в бюджет. Влияние будет простое: в каждом счете и ценнике на товары и услуги будет отдельной строкой фигурировать военный сбор 1%, который уплатит покупатель. Интересно, как этот сбор будут администрировать, думаю, будет введена отдельная декларация по военному сбору для всех субъектов", — отмечает в разговоре с Фокусом Александра Томашевская.

В результате введения сбора на доходы бизнеса цены будут расти на всех этапах — от производителя до конечного потребителя Фото: pexels.com

Для ФОПов военный сбор установлен законопроектом правительства на уровне 5% в расчете двух минимальных заработных плат в месяц ФОПами первой, второй и четвертой группы, а для третьей группы военный сбор будет составлять 1% от дохода. "Мой прогноз — предприниматели заплатят. Избежать уплаты этого сбора будет невозможно, и все дополнительные налоги и сборы обычно увеличивают стоимость товаров или услуг, реализуемых предпринимателями. Да, это очень эффективный метод получить дополнительные поступления в бюджет", — пояснила Александра Томашевская.

Если законопроект будет принят в предложенной редакции, фактически, военный сбор в размере 1% будет добавлен к стоимости всех товаров и услуг

В целом проект пока не попал в комитет ВРУ по финансам, а значит, пока эксперты надеются, что после работы с документом в парламенте все же определенные изменения в документе могут произойти. Вопрос — какие именно изменения. "Трудно предсказать, что с этим законом будет. Я очень надеюсь, и мы будем давить на то, чтобы его переделали. Это просто ужас, что в нем сейчас прописали. В идеале должна быть отмена военного сбора, как такового, потому что это нелепый налог, который ничего не решает, только создает проблемы. Вместо этого можно ввести временную надбавку к НДС — повысить НДС до 25%. Это я считаю наименее вредным предложением на данный момент", — резюмировал Владимир Дубровский.