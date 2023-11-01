Получил деньги на карту — плати 6%: зачем депутаты предлагают новый налоговый режим

В Раде собираются рассмотреть новый законопроект №10166, который предлагает таксистам, няням, курьерам и сантехникам отбелить свои доходы — зарегистрироваться и платить налоги без регистрации ФЛП.

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Зарегистрированный в парламенте проект закона №10166 предлагает создать новый налоговый режим для неофициально занятых лиц с базовой ставкой 6% от дохода. Главным преимуществом такого спецрежима является низкая ставка налога и максимальная автоматизация — банк будет сам снимать со спецсчета предпринимателя необходимую к уплате сумму налога. Об этом пишет Фокус в новой статье "Всем выйти из тени: почему в Раде предлагают курьерам, швеям и таксистам платить новый налог".

"Сегодня ФЛП на 3 группе налогообложения без наемных работников платит: единый налог 3% или 5%; ЕСВ за себя; НДС, при условии, что он зарегистрирован как плательщик НДС. Дополнительно, если есть наемные работники: НДФЛ 18%, удержанный из заработной платы; военный сбор 1,5%, удержанный из заработной платы; ЕСВ за рабочего; больничные за 5 дней, если работник заболел. А при предложенной системе налогообложения наемные работники не предусматриваются и устанавливается только единый налог размером в 6%. По моему мнению, ФЛП, как работали на старой системе налогообложения, так и останутся, поскольку эти нововведения больше касаются самозанятых лиц, которые не платят налоги", — прокомментировал Андрей Шабельников, управляющий партнер АО "EvrikaLaw".

В случае принятия проекта №10166 таксисты смогут работать по правилам нового налогового режима с уплатой 6% от дохода Фото: Информатор

Новый режим, предлагаемый законопроектом №10166, могут использовать лишь некоторые лица, занятые в сфере услуг. Речь идет о кинологах, нянях, медсестрах, лицах, осуществляющих уход за больными, занятых работой по дому, курьерах, водителях такси, сантехниках и электриках, мастерах-ремонтниках, фотографах. Всего в проекте 20 видов деятельности.

"Проект касается субъектов условного "микропредпринимательства", которые при этом не зарегистрированы как ФЛП и их деятельность является нерегулярной, в том числе через онлайн-платформы типа сайтов изучения языков, приложений Bolt, Glovo, Uklon, Kabanchik — служб поиска исполнителя ремонтных работ и т.д.: таксистов, работников служб курьерской доставки, специалистов по уходу за детьми, домашних работников (няни, садовники, горничные), репетиторов, кинологов, работников сферы красоты и т.д.", — комментирует партнер ЮК Winner Игорь Ясько.

Использовать новый режим можно будет при некоторых условиях:

лицо не использует труд наемных работников;

объем дохода лица на спецсчет в течение календарного года не превышает 153 размера минимальной заработной платы (в 2023 году — 1 025 100 грн);

если лицо осуществляет расчеты за выполненные работы или предоставленные услуги исключительно с использованием регистратора расчетных операций и/или программного регистратора расчетных операций, за исключением лиц, осуществляющих отдельные виды деятельности исключительно путем получения доступа к цифровым платформам и уведомили оператора цифровой платформы о применении специального режима налогообложения доходов.

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Налоги "по-польски" для ФОПов. Как в Украине хотят повысить ставки единого налога

Напомним, чтобы исключить использование упрощенной системы средним бизнесом для минимизации налоговых платежей, в Украине могут ввести польскую модель налогообложения ФЛП.

Ранее Фокус писал, что в Украине к физическому лицу, которое осуществляло предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, как ФЛП, за нарушение установленного порядка постановки на учет (регистрации) в контролирующих органах применяется штраф в размере 340 гривен (п. 117.1 ст. 117 НКУ).