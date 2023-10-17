Продал сладости в Фейсбук — получил штраф: как налоговая наказывает за бизнес без регистрации

В ГНС говорят, что продавцы пренебрегают оформлением субъекта хозяйствования, получая средства за товары на карту физлица, что прямо запрещено действующим законодательством. Какие штрафы предусмотрены за ведение деятельности без регистрации в качестве ФЛП?

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К физическому лицу, которое осуществляло предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, как ФЛП, за нарушение установленного порядка постановки на учет (регистрации) в контролирующих органах применяется штраф в размере 340 гривен (п. 117.1 ст. 117 НКУ). Дополнительно также штраф 340 гривен применяется за каждое непредставление или несвоевременное представление налоговой отчетности за периоды осуществления такой деятельности (п. 120.1 ст. 120 НКУ). Об этом пишет Фокус в статье "Охота в Инстаграм. Почему налоговая ищет продавцов товаров в соцсетях и чем это им грозит".

"По результатам проведения проверки лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, применяется штраф в размере 340 грн., кроме того применяется штраф 340 грн. за каждую не поданную отчетность за период, в котором было зафиксировано ведение предпринимательской деятельности. Однако самое интересное, когда налоговые органы еще и к этому применяют статьи 123.1 и 123.2 Налогового кодекса, которые предусматривают наложение штрафа в размере 25% от суммы определенного налогового обязательства", — рассказал Фокусу Григорий Павленко, адвокат, управляющий партнер Pavlenko Legal Group.

Адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Лазебный говорит, что деятельность без регистрации ФЛП всегда является рискованной, без привязки к платформам. И чем больше деятельности, тем больше рисков. "Если контролирующие органы каким-то образом посчитают ваши доходы от "такой предпринимательской деятельности" и они (доходы) будут, с точки зрения контролирующих органов, достойны внимания, то к вам обязательно придут. На мой взгляд, деятельность на международных площадках является более опасной, потому что там можно относительно больше заработать, чем на национальном уровне. Поэтому опасность присутствует. Всех, пожалуй, налоговики не промониторят, каждое лицо не найдут, ресурсов не хватит, однако самых заметных промониторят обязательно", — говорит Дмитрий Лазебный.

По его словам, на лицо, осуществляющее продажи товаров через соцсети, может быть составлен протокол по ч. 1 или 2 ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

ГНС следит за продавцами в соцсетях, однако оштрафовать всех, конечно, задача, что не под силу налоговикам

"Согласно этой статье, осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации, как субъекта хозяйствования, или без уведомления о начале осуществления хозяйственной деятельности, влечет за собой наложение штрафа от одной тысячи (17 тыс. грн) до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. грн) с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения этого административного правонарушения, или без таковой", — сообщил Дмитрий Лазебный.

По мнению адвоката, управляющего партнера Адвокатского объединения "Эврика" Андрея Шабельникова, предпринимательской деятельностью может считаться такая деятельность, которая проводится непосредственно самостоятельно, систематически (не менее трех раз в течение одного календарного года) и на собственный риск. "То есть если деятельность является систематической — вы должны официально ее зарегистрировать, в противном случае можно получить штраф", — говорит адвокат.

Ранее Фокус писал, в Украине могут ввести польскую модель налогообложения ФЛП, по правилам которой предпринимателям устанавливают разные ставки налогов в зависимости от вида бизнеса.

Напомним, в 2024 году в Украине повысят минимальную зарплату. Вместе с заработной платой в следующем году изменятся размеры некоторых налогов, в частности единый социальный взнос (ЕСВ), который платят все группы физических лиц-предпринимателей.