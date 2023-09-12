В Украине вырастут зарплаты и пенсии: какие суммы можно будет получать в ближайшие три года

Несмотря на ожидаемую инфляцию в Украине должен вырасти ВВП. По прогнозам, выплаты гражданам будут увеличиваться, и уже в 2026 году средняя зарплата составит почти 30 тысяч гривен.

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В Украине завершают разработку бюджета на следующий год. Ожидается, что в течение ближайших трех лет валовой внутренний продукт (ВВП) вырастет на 5-7,5%. Об этом говорится в материале медиа Obozrevatel от 12 сентября.

По оценке Минфина, ВВП вырастет:

в 2024 году — на 5%;

в 2025 году — на 7%;

в 2026 году — на 7,5%.

"Это не позволит приблизиться к уровню ВВП, который был в 2021-м, до начала полномасштабной войны", — отметили в СМИ.

Также в Украине будет происходить инфляция, то есть будут расти цены:

в 2024 году — на 10,8%;

в 2025 году — на 7%;

в 2026 году — на 5,8%.

Однако увеличатся и зарплаты. В частности, средняя зарплата в Украине будет составлять:

в 2024 году — 21 852 гривен;

в 2025 году — 25 645 гривен;

в 2026 году — 29 625 гривен.

Должны повысить и минимальную зарплату: в январе с 6,7 тысячи до 7,1 тысяч гривен, а в июле — до 8 тысяч. В 2025 году минималка должна вырасти еще на 370 грн гривен, а в 2026 году составит уже 8956 гривен.

Кроме того, в Украине пересмотрят прожиточный минимум, от которого зависят алименты, пенсии, субсидии и другие выплаты населению.

Ожидается, что минимальная пенсия увеличится:

в 2024 году — с 2093 до 2361 гривны;

в 2025 году — до 2573 гривен;

в 2026 году — до 2774 гривен.

Одновременно с ростом минимальной пенсии вырастут и выплаты пенсионерам, которые имеют необходимый стаж и достигли 65-летия.

Их выплаты будут составлять:

в январе-июле 2024 года — не менее 2840 гривен;

с июля 2024-го до января 2025-го — более 3,2 тысячи гривен;

в 2025 году — не менее 3348 гривен;

в 2026 году — более 3582 гривен.

Напомним, глава правления Лиги банков Украины Елена Коробкова заявила, что уровень реальных зарплат вернулся к показателю начала 2022 года. По ее словам, уровень оплаты труда постепенно растет на фоне замедления инфляции, что положительно влияет на доходы населения.

Глава Минфина Сергей Марченко заявлял, что в 2024 году Украине необходимы 12-14 млрд долларов помощи от США. Это обусловлено расходами из бюджета на ведение войны.