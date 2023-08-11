Реальная зарплата в вернулась на довоенный уровень: сколько сейчас платят украинцам

При этом многие украинцы все еще остаются без работы, из-за масштабных разрушений производственной, транспортной, социальной, жилой и другой инфраструктуры.

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Уровень реальных зарплат в Украине, с учетом инфляции, вернулся к показателю начала 2022 года. Об этом 10 августа, в ходе брифинга в "Медиацентре "Украина-Укринформ", сказала глава правления Лиги банков Украины Елена Коробкова.

Она отметила, что уровень оплаты труда в Украине постепенно растет. Изменения происходят на фоне замедления инфляции, и это положительно влияет на доходы граждан.

"Благодаря этим двум процессам динамика реальной средней зарплаты сейчас вышла на небольшой плюс. То есть, уровень зарплат украинцев сейчас примерно соответствует тому, что было до полномасштабной войны" — объяснила Елена Коробкова.

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По ее информации, рост номинальной заработной платы оценивается в 20%. В среднем по стране этот показатель достиг отметки в 17 700 гривен.

Но, по словам Коробковой, позитивные изменения коснулись не всех украинцев. Причина: война лишила работы большое количество наших соотечественников.

"Из-за оккупации части территорий и разрушения производственной, транспортной, социальной, жилой и другой инфраструктуры страна потеряла значительное количество рабочих мест. И эта проблема надолго, ее нужно решать комплексно. Также у нас очень много внутренне перемещенных лиц, уровень трудоустройства которых достаточно низок", — объяснила Коробкова.

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По мнению Коробковой, государству необходимо активизировать специальные программы занятости и релокации бизнеса. А после этого нужно обеспечить высокооплачиваемой работой украинцев, которые будут возвращаться домой после победы над Россией.

Отметим, что даже при существующем дефиците кадров многие компании не хотят отказываться от своих планов по развитию из-за того, что на рынке — недостаточно нужных им специалистов, они расширяются, открывают новые отделы и филиалы, активно подбирают специалистов на открытые должности как среди своих работников, так и на рынке, ищут и молодых — в частности, через сотрудничество с вузами и колледжами.

Так, довольно часто компании привлекают персонал через сайты для поиска работы. Однако это не единственный канал.

"Используем как сайты по поиску работы (Work, Rabota, Dou, LinkedIn), так и прямой поиск, рекомендации. Соотношение — 50/50. Для закрытия вакансии в среднем необходимо 2 месяца, для редких вакансий — от 4 месяцев", — рассказала Фокусу 2 августа 2023 года начальник управления по работе с персоналом банка "Пивденный" Юлия Титуренко.

Также 26 июля в Государственной службе занятости рассказали, каких специалистов сейчас не хватает на рынке труда в Украине. Также напомним, что в Украине собрались вести экспериментальный механизм оплаты труда государственных служащих.