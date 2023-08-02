Вакансий больше, специалистов меньше: что происходит на рынке труда в Украине в августе 2023 года

На рынке труда Украины в августе 2023 года складывается ситуация, когда работодатели вынуждены повышать уровень зарплатных предложений, чтобы закрыть вакансию, тем временем, соискатели работы придирчиво изучают условия и имеют более широкий выбор предложений работы, чем год назад.

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Поиск сотрудников в условиях кадрового голода — один из болезненных вызовов для работодателей сегодня. А для привлечения нового персонала рекрутеры прибегают к различным видам поиска. Однако подбор специалиста может длиться не один месяц. Об этом говорится в статье Фокуса "Зарплаты украинцев стремительно растут. Кому платят больше и почему в стране кадровый голод".

"Из-за военных действий многие потенциальные работники (женщины) эвакуировались за границу, многие мужчины были мобилизованы в ВСУ, а кто-то переехал в более безопасные регионы страны. Соответственно, рынок кандидатов сокращается по сравнению с 2021-2022 годом, и даже крупные компании, которые предлагают хороший социальный пакет, испытывают "кадровый голод". Сейчас люди неохотно меняют работу, ведь в условиях нестабильной социально-экономической ситуации в стране они боятся потерять рабочее место и больше всего ценят защищенность и наличие стабильного дохода", — рассказывает Олег Белоусов, заместитель директора департамента по работе с персоналом Креди Агриколь Банка.

Когда компания ищет специалиста, то использует весь возможный арсенал инструментов поиска — от размещения вакансий на job-сайтах с поиском релевантных кандидатов в базах до "сарафанного радио", когда о вакансии идет оповещение сотрудниками компании своих знакомых и друзей. "Также это могут быть e-mail-рассылки по собственным базам кандидатов, с которыми рекрутеры когда-то общались, так называемый "резерв". Одним из мощных методов закрытия вакансий является реферальная программа. Суть заключается в том, что сотрудники компании рекомендуют своих знакомых на вакантные места. В случае, если рекомендация удачная и знакомого берут на работу, то сотрудник получает бонус. Профессиональные сети, где можно самостоятельно написать кандидату, и соцсети могут быть одним из методов поиска, где можно настраивать таргетированную рекламу", — рассказала Фокусу Виктория Белякова, PR-менеджер Work.ua.

По ее мнению, если работодатель готов взять на работу кандидатов без опыта, возможно инициировать программы стажировки, посещать учебные заведения с лекциями или устраивать ярмарки вакансий. "Существует и альтернативный вариант для компании — вырастить квалифицированных работников самостоятельно", — говорит Виктория Белякова.

Чтобы найти нужного специалиста, компании может потребоваться от 10 до 60 дней, а иногда и больше времени — все зависит от специфики вакантной должности. "Для закрытия вакансии в среднем необходимо 2 месяца, для редких вакансий — от 4 месяцев", — говорит начальник управления по работе с персоналом банка "Пивденный" Юлия Титуренко.

Из-за высокой потребности в кадрах компании вынуждены менять уровень зарплат, говорят эксперты. В 2023 году большинство работодателей планирует повышение зарплат всем или некоторым категориям работников или будет корректировать в соответствии с инфляцией — об этом говорится в проведенном Work.ua весной опросе.

Дефицит кадров, инфляция, планы по развитию — все это влияет на решение компаний по повышению зарплат Фото: work.ua

Белякова объясняет: инфляция и повышение цен сильно влияют на удовлетворенность сотрудников зарплатой и толкают их к увольнению и поиску более оплачиваемой работы. "Работодатели будут пытаться удержать имеющихся работников и привлечь новых именно путем повышения зарплаты, учитывая при этом общую экономическую ситуацию в Украине", — считает эксперт.

Напомним, согласно исследованию НБУ, работодатели продолжают активно искать новых работников, также не наблюдается сокращение в количестве вакансий. В то же время доля неработающих граждан сократилась по сравнению с началом 2023 года.

Также Фокус писал, что в Польше хотят остаться 38% украинцев, которые выехали из страны из-за полномасштабной войны с Россией.