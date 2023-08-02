Вакансій більше, спеціалістів менше: що відбувається на ринку праці в Україні у серпні 2023 року

На ринку праці України у серпні 2023 року складається ситуація, коли роботодавці змушені підвищувати рівень зарплатних пропозицій, щоб закрити вакансію, тим часом, пошукачі роботи прискіпливо вивчають умови та мають більш широкий вибір пропозицій роботи, ніж рік тому.

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Пошук співробітників в умовах кадрового голоду — один із болючих викликів для роботодавців сьогодні. А для залучення нового персоналу рекрутери вдаються до різних видів пошуку. Проте підбір спеціаліста може тривати не один місяць. Про це йдеться у статті Фокусу "Зарплати українців стрімко зростають. Кому платять більше та чому в країні кадровий голод".

"Через військові дії багато потенційних працівників (жінок) евакуювались за кордон, багато чоловіків були мобілізовані до ЗСУ, а хтось переїхав до більш безпечних регіонів країни. Відповідно ринок кандидатів скорочується порівняно з 2021-2022 роком, і навіть великі компанії, які пропонують гарний соціальний пакет, відчувають "кадровий голод". Наразі люди неохоче змінюють роботу, адже в умовах нестабільної соціально-економічної ситуації в країні вони бояться втратити робоче місце та найбільше цінують захищеність та наявність стабільного доходу", — розповідає Олег Білоусов, заступник директора департаменту по роботі з персоналом Креді Агріколь Банку.

Коли компанія шукає спеціаліста, то використовує увесь можливий арсенал інструментів пошуку – від розміщення розміщення вакансій на job-сайтах з пошуком релевантних кандидатів у базах до "сарафанного радіо", коли про вакансію йде сповіщення співробітниками компанії своїх знайомих та друзів. "Також це можуть бути e-mail-розсилки за власними базами кандидатів, з якими рекрутери колись спілкувалися, так званий "резерв". Одним із потужних методів закриття вакансій є реферальна програма. Суть полягає в тому, що співробітники компанії рекомендують своїх знайомих на вакантні місця. У разі, якщо рекомендація вдала та знайомого беруть на роботу, то співробітник отримує бонус. Професійні мережі, де можна самостійно написати кандидату, та соцмережі можуть бути одним із методів пошуку, де можна налаштовувати таргетовану рекламу", — розповіла Фокусу Вікторія Білякова, PR-менеджерка Work.ua.

На її думку, якщо роботодавець готовий взяти на роботу кандидатів без досвіду, можливо ініціювати програми стажування, відвідувати навчальні заклади з лекціями або влаштовувати ярмарки вакансій. "Існує й альтернативний варіант для компанії — виростити кваліфікованих працівників самостійно", — каже Вікторія Білякова.

Щоб знайти потрібного спеціаліста, компанії може знадобитися від 10 до 60 днів, та іноді й більше часу – усе залежить від специфіки вакантної посади. "Для закриття вакансії в середньому необхідно 2 місяці, для рідкісних вакансій – від 4 місяців", — каже начальниця управління по роботі з персоналом банку "Південний" Юлія Тітуренко.

Через високу потребу в кадрах компанії змушені змінювати рівень зарплат, кажуть експерти. У 2023 році більшість роботодавців планує підвищення зарплат усім або деяким категоріям працівників чи коригуватиме відповідно до інфляції – про це йдеться у проведеному Work.ua навесні опитуванні.

Дефіцит кадрів, інфляція, плани з розвитку - все це впливає на рішення компаній щодо підвищення зарплат Фото: work.ua

Білякова пояснює: інфляція та підвищення цін неабияк впливають на задоволеність співробітників зарплатою та штовхають їх до звільнення й пошуку більш оплачуваної роботи. "Роботодавці намагатимуться втримати наявних працівників та привабити нових саме шляхом підвищення зарплати, враховуючи при цьому загальну економічну ситуацію в Україні", — вважає експертка.

Нагадаємо, згідно із дослідженням НБУ, роботодавці продовжують активно шукати нових працівників, також не спостерігається скорочення в кількості вакансій. Водночас частка непрацюючих громадян скоротилася порівняно з початком 2023 року.

Також Фокус писав, що у Польщі хочуть залишитися 38% українців, які виїхали з країни через повномасштабну війну з Росією.