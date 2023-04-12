Майже 40% тих, хто виїхав до Польщі, не хочуть жити в Україні: у країні перебуває 2 млн біженців, — опитування

Багато з тих, хто виїхав, вже адаптувалися в Польщі — влаштувалися на роботу, віддали дітей до шкіл, а жінки побудували відносини з поляками, зазначають у рекрутинговому агентстві Gremi Personal. Український бізнес активно відкривається у цій країні та пропонує співвітчизникам роботу з польськими зарплатами.

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У Польщі хочуть залишитися 38% українців, які виїхали з країни через повномасштабну війну з Росією. Про це йдеться в результатах соцопитування міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal, яке опублікували 11 квітня.

Також 7% опитаних планують виїхати з Польщі до іншої країни, а 55% – за повернення до України. У березневому соцопитуванні брали участь 1270 українців, які перебувають у Польщі після 24 лютого 2022 року.

Крім цього, 82% тих, хто готовий повернутися, збираються робити це лише після перемоги над російськими окупантами. Також 8% висловили готовність поїхати додому навесні, 6% – влітку та 4% – восени цього року.

Настрої українців помітно змінилися за останні пів року — у жовтні 2022 року лише 17% респондентів відповіли, що не планують повертатися в Україну, ще 22,4% хотіли їхати додому протягом найближчих 3 місяців, 35% готувалися залишитися в Польщі щонайменше на 1 рік та 25 6% планували повернутися після завершення великої війни.

"Кількість українців, які не планують повертатися додому, зросла у 2 рази за пів року. Деяким людям просто нікуди повертатися, здебільшого це люди зі сходу та півдня України, чиї будинки знищені російськими окупантами. Багато хто вже адаптувався в Польщі, влаштувався на роботу і віддав дітей до польських шкіл", — пояснила директор департаменту рекрутації Gremi Personal Ганна Джоболда.

За її словами, частина жінок побудували відносини з поляками й не хочуть розлучатися. Важливим чинником, який вплинув на плани українців залишитись, стало відкриття українських бізнесів у Польщі. З другої половини минулого року понад 10 тисяч українських компаній відкрилися у цій країні та пропонують українцям роботу.

Висококваліфіковані фахівці з України, які після переїзду були змушені працювати на простих роботах, тепер можуть посісти хороші посади та отримувати польські зарплати, наголосили в рекрутинговому агентстві.

Більшість українців, які тривалий час пробули у Польщі, вивчають чи вже вивчили польську мову. Це відкриває їм додаткові можливості для пошуку найкращої роботи, додали фахівці.

За даними соціологів, лише 10% українців не прагнуть вивчити польську мову. А 10% упевнені, що володіють мовою майже досконало, 30% можуть вільно спілкуватися, 50% – у процесі вивчення, але говорять про труднощі вивчення.

Польща прийняла найбільше українців серед усіх країн після початку повномасштабного вторгнення РФ — зараз там проживає близько 2 млн українців. Ідентифікаційний польський номер PESEL отримали 1,5 млн громадян України, повідомила організація Gremi Personal.

У центральному управлінні соціального страхування Польщі ZUS кажуть, що офіційно працевлаштовано майже 740 тисяч українців.

Біженці з України з 12 березня мають платити за проживання у Польщі

Зазначимо, що з 1 березня українські біженці у Польщі, які перебувають у країні понад 120 днів, мають покривати половину видатків на проживання. Виняток надають вразливим групам — дітям, пенсіонерам, вагітним жінкам, батькам-одинакам, батькам з дітьми до 12 років та особам, які перебувають в особливо тяжкому фінансовому становищі.

Біженці мають покривати 75% вартості проживання з травня, якщо вони залишаються у Польщі понад 180 днів. Польський уряд каже, що більше не може дозволити повне фінансування їхнього перебування.

"Це зобов'язання несумісне із законами ЄС, які зобов'язують держави-члени допомагати людям, які отримали міжнародний захист. Насамперед це нелюдськи та абсурдно. Біженцям доведеться виселятися із загальних центрів розміщення через витрати. Але їм нікуди йти. У Польщі немає достатньої системи допомоги бездомним чи доступних квартир", — прокоментував рішення співзасновник Міграційного консорціуму, професор Вітольд Клаус.

Крім житла, біженцям у Польщі залишать низку пільг — безплатним громадським транспортом та медичним обслуговуванням, а також багатьма соціальними допомогами, доступними для громадян Польщі, включаючи щомісячну допомогу на дитину у розмірі 107 євро.

Згідно з даними Організації економічного співробітництва та розвитку, у 2022 році Польща витратила близько 8,36 млрд євро на українських біженців.

Фокус у матеріалі "Бізнес йде за біженцями. Які українські компанії вийшли на ринок Польщі під час війни" детально описував, як "Новій Пошті" вдалося розширити мережу відділень у 18 польських містах.

За даними опитування SW Research, близько 80% поляків позитивно оцінюють двосторонні відносини Польщі з Україною.