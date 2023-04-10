Бізнес йде за біженцями. Які українські компанії вийшли на ринок Польщі під час війни

Від’їзд з України значної частини населення та пов’язані з війною ускладнення підштовхують українські підприємства започатковувати бізнес за кордоном. Яким є досвід "Нової пошти", Rozetka та інших українських компаній?

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Після початку повномасштабного російського вторгнення, коли мільйони українців рятуючись від війни виїхали за межі Батьківщини, український бізнес пішов слідом за своїми клієнтами, щоб запропонувати їм послуги вже за кордоном. Цю тенденцію Фокус детально аналізує у своєму новому огляді "Іспанія, Туреччина, Польща. Куди йдуть українські бізнеси для розвитку та прибутків".

Показовим є кейс "Нової Пошти", яка 3 жовтня 2022 року відкрила своє перше відділення у Варшаві й за шість наступних місяців розширила мережу до 30 відділень Nova Post у 18 польських містах. Компанія планує й надалі активно розвивати мережу в Польщі й до кінця червня вивіска Nova Post з'явиться у кожному польському воєводстві, а мережа збільшиться до 50 відділень.

В Польщі Nova Post поки що надає дві основні послуги з доставки посилок з України в Польщу та з Польщі в Україну. Здебільшого цією можливістю користуються українці, й лише 9% клієнтів становлять поляки, які відправляють в Україну документи, посилки або вантажі.

Відділення Nova Post у Польщі Фото: Нова Пошта

"Ми планували масштабування бізнесу в Європі, але повномасштабна війна та евакуація українців прискорили процес, — розповідає Андрій Григоров, директор із розвитку міжнародних ринків "Нової пошти". — Мільйони українців були змушені виїхати за кордон. Ми розуміли, що люди виїжджають з мінімальним набором речей, беруть найнеобхідніше, а отже в певний момент їм потрібно буде доставити речі з дому. Отже, ми пішли за своїм клієнтом і вийшли на ринок Польщі, орієнтуючись на українців, які вже знали хто ми такі і які наші переваги".

Передумовою для виходу "Нової пошти" саме в Польщу стала територіальна близькість до України й кількість українців, що тимчасово мешкають у цій країні.

За словами Андрія Григорова найбільшим викликом на європейському ринку стало юридичне відкриття, реєстрація та отримання усіх ліцензій і рахунків, адже в Європі це дуже бюрократизовані процеси, які тривають довше ніж в Україні, іноді навіть на кілька місяців. Також співрозмовник Фокусу вказує на певні складнощі з пошуком приміщень для відділень, які б відповідали потребам компанії, адже багато будівель в Європі є історичною спадщиною, через що всередині не можна робити перепланування.

Відділення Nova Post у Польщі Фото: Нова Пошта

В березні про початок роботи у Польщі повідомив інший великий бізнес з України — найбільший український онлайн-ритейлер Rozetka запустив у Польщі у тестовому режимі сайт, де можна купувати та замовляти товари з доставкою по всій країні. Співзасновник Rozetka, Владислав Чечоткін повідомив, що в Rozetka.pl розраховують, як на велику українську аудиторію, що проживає у Польщі, так і на місцеву.

Деякі компанії тільки вивчають можливості експансії. Зокрема, ЗМІ повідомляють, що торгова мережа Сільпо вже почала досліджувати ринок роздрібної торгівлі Польщі.

Тим часом "Галя Балувана" (мережа магазинів домашніх заморожених напівфабрикатів) готується до запуску у щонайменше 21 країні понад 100 магазинів на основі франшизи під адаптованим для європейського ринку брендом Multi Cook. Зокрема, магазини франчайзингової мережі Multi Cook ("Галя Балувана") вже працюють у багатьох польських містах. Цікаво, що такі франшизи для розвитку бізнесу за кордоном купують українці, у тому числі — біженці.

Магазин Multi Cook (в Україні - "Галя балувана") у Польщі Фото: Соцсети

Крім цього, в Польщі активно відкриваються українські ресторани мереж "П’яна вишня", "Львівські круасани", "Чорноморка" та ін., про що Фокус, можливо, розповість у наступних публікаціях.

Проте не всі компанії, які виходять на ринок Польщі, спираються саме на українську аудиторію. Як розповів Фокусу Павло Цюпка, засновник та CEO інноваційної компанії i3 Engineering, для його бізнесу — виробництва систем "Розумний будинок" — вихід за кордон став питанням виживання. Адже в Україні під час війни навряд чи автоматизація житла входить в число важливих пріоритетів. Оскільки й серед українських біженців за кордоном такий сервіс, вочевидь, не буде затребуваний, ставку зробили на суто іноземну аудиторію.

За словами Цюпки, в компанії i3 Engineering вирішили не поспішати з поширенням на всю Європу, а спочатку сфокусуватися на ринку Польщі, де до кінця року планується знайти або створити власного дистриб'ютора й мати біля сотні партнерів.

Але не всі українські бізнеси починають експансію за кордоном саме з Польщі. Так, в технологічній компанії Ajax System майданчик для відкриття заводу обирали між Туреччиною і Польщею. Й хоча в останній у компанії була побудована логістична інфраструктура, був офіс і команда, після дослідження Туреччина виявилася кращим варіантом, завдяки можливості працювати в вільній економічній зоні.

Раніше Фокус вивчав питання, чи варто бізнесу заборонити використовувати в маркетингу та рекламі досвід війни, щоб запобігти появі на прилавках чогось на кшталт редису "Азовсталь" й тістечок "Привид Києва".