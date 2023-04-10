Бизнес идет за беженцами. Какие украинские компании вышли на рынок Польши во время войны

Отъезд из Украины значительной части населения и связанные с войной осложнения подталкивают украинские предприятия запускать бизнес за границей. Каков опыт "Новой почты", Rozetka и других украинских компаний?

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После начала полномасштабного российского вторжения, когда, спасаясь от войны, миллионы украинцев уехали за пределы Родины, украинский бизнес пошел вслед за своими клиентами, чтобы предложить им услуги уже за границей. Эту тенденцию Фокус подробно анализирует в своем новом обзоре "Испания, Турция, Польша. Куда идут украинские бизнесы для развития и доходов".

Показателен кейс "Новой Почты", которая 3 октября 2022 года открыла свое первое отделение в Варшаве и за шесть следующих месяцев расширила сеть до 30 отделений Nova Post в 18 польских городах. Компания планирует и дальше активно развивать сеть в Польше и к концу июня вывеска Nova Post появится в каждом польском воеводстве, а сеть увеличится до 50 отделений.

В Польше Nova Post пока предоставляет две основные услуги по доставке посылок из Украины в Польшу и из Польши в Украину. В большинстве своем этой возможностью пользуются украинцы, и только 9% клиентов составляют поляки, отправляющие в Украину документы, посылки или грузы.

Отделение Nova Post в Польше Фото: Нова Пошта

"Мы планировали масштабирование бизнеса в Европе, но полномасштабная война и эвакуация украинцев ускорили процесс, – рассказывает Андрей Григоров, директор по развитию международных рынков "Новой почты". – Миллионы украинцев были вынуждены уехать за границу. Мы понимали, что люди выезжают с минимальным набором вещей, берут самое необходимое, а значит, в определенный момент им нужно будет доставить вещи из дома. Поэтому мы пошли за своим клиентом и вышли на рынок Польши, ориентируясь на украинцев, которые уже знали кто мы такие и какие наши преимущества".

Предпосылкой для выхода "Новой почты" именно в Польшу стала территориальная близость к Украине и количество временно проживающих в этой стране украинцев.

По словам Андрея Григорова, самым большим вызовом на европейском рынке стало юридическое открытие, регистрация и получение всех лицензий и счетов, ведь в Европе это очень бюрократизированные процессы, которые продолжаются дольше, чем в Украине, иногда даже на несколько месяцев. Также собеседник Фокуса указывает на определенные сложности с поиском помещений для отделений, отвечающих потребностям компании, ведь многие здания в Европе являются историческим наследием, из-за чего внутри нельзя делать перепланировку.

Отделение Nova Post в Польше Фото: Нова Пошта

В марте о начале работы в Польше сообщил другой крупный бизнес из Украины – крупнейший украинский онлайн-ритейлер Rozetka запустил в Польше в тестовом режиме сайт, где можно покупать и заказывать товары с доставкой по всей стране. Соучредитель Rozetka, Владислав Чечеткин сообщил, что в Rozetka.pl рассчитывают как на большую украинскую аудиторию, проживающую в Польше, так и на местную.

Некоторые компании только изучают возможности экспансии. В частности, СМИ сообщают, что торговая сеть Сильпо уже начала исследовать рынок розничной торговли Польши.

Тем временем "Галя Балувана" (сеть магазинов домашних замороженных полуфабрикатов) готовится к запуску в не менее 21 стране более 100 магазинов на основе франшизы под адаптированным для европейского рынка брендом Multi Cook. В частности, магазины франчайзинговой сети Multi Cook ("Галя Балувана") уже работают во многих польских городах. Интересно, что такие франшизы для развития бизнеса за рубежом покупают украинцы, в том числе беженцы.

Магазин Multi Cook (в Украине — "Галя балована") в Польше Фото: Соцсети

Кроме того, в Польше активно открываются украинские рестораны сетей "Пьяная вишня", "Львовские круасаны", "Черноморка" и другие., о чем Фокус, возможно, расскажет в следующих публикациях

Однако не все компании, выходящие на рынок Польши, опираются именно на украинскую аудиторию. Как рассказал Фокусу Павел Цюпка, основатель и CEO инновационной компании i3 Engineering, для его бизнеса – производства систем "Умный дом" – выход за границу стал вопросом выживания. Ведь в Украине во время войны вряд ли автоматизация жилья входит в число важных приоритетов. Поскольку и среди украинских беженцев за границей такой сервис, очевидно, не будет востребован, ставку сделали на сугубо иностранную аудиторию.

По словам Цюпки, в компании i3 Engineering решили не спешить с распространением на всю Европу, а сначала сфокусироваться на рынке Польши, где до конца года планируется найти или создать собственного дистрибьютора и иметь около сотни партнеров.

Но не все украинские бизнесы начинают экспансию за границей именно с Польши. Так, в технологической компании Ajax System площадку для открытия завода выбирали между Турцией и Польшей. И хотя в последней у компании была построена логистическая инфраструктура, был офис и команда, после исследования Турция оказалась лучшим вариантом, благодаря возможности работать в свободной экономической зоне.

Ранее Фокус изучал вопрос, стоит ли бизнесу запретить использовать в маркетинге и рекламе опыт войны, чтобы предотвратить появление на прилавках чего-то вроде редиса "Азовсталь" и пирожных "Призрак Киева".