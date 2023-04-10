Близько 80% поляків позитивно оцінили відносини з Україною

Майже 5% респондентів, про що свідчать результати дослідження, вважають поганими стосунки з українцями, а 2,7% громадян – дуже поганими.

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Майже 80% поляків дали оцінку відносин Польщі з Україною як дуже "хорошу". Про це стало відомо з результатів нещодавно опублікованого опитування SW Research, яке також показала місцева газета Rzeczpospolita.

За інформацією видання, учасникам поставили запитання, як вони можуть оцінити нинішній стан відносин між Україною та Польщею.

Оцінку "дуже добре" дали 23,4% респондентів, оцінку "добре" поставили 56,1% учасників опитування.

Оцінку "погано" обрали 4,7% репсондентів, ще 2,7% опитаних вказали у відповідях, що відносини між країнами "дуже погані".

13,1% респондентів відмовилися давати свою оцінку на поставлене запитання.

результати опитування

Крім цього, за інформацією опитування, стало відомо, що шестеро з десяти респондентів (61%) у віці до 24 років і така ж частка (60%) з сільської місцевості оцінили нинішні відносини між країнами як "хороші".

За інформацією президента дослідницької агенції SW Research Пшемислава Весоловського, також шість із десяти опитаних із середньою освітою (58%) та стільки ж (59%) поляків, які мають дохід від 4001 до 5000 злотих, оцінили відносини з Україною як "хороші".

Нагадаємо, за інформацією опитування національного демократичного інституту, проведеного наприкінці лютого, 56% українців повідомили, що не готові відмовлятися від вступу до Євросоюзу заради миру з РФ. Водночас відмовитися від вступу України до НАТО задля припинення війни не погоджуються 49% респондентів.

Наприкінці грудня 2022 року стало відомо, що 93% опитаних українця не мають сумнівів щодо перемоги України у війні.