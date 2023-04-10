Около 80% поляков положительно оценили отношения с Украиной, — опрос

Почти 5% респондентов, о чем свидетельствуют результаты исследования, считают плохими отношения с украинцами, а 2,7% граждан — "очень плохими".

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Почти 80% поляков дали оценку отношений Польши с Украиной, как очень хорошую. Об этом стало известно из результатов недавно опубликованного опроса SW Research, которые также показала местная газета Rzeczpospolita.

По информации издания, участникам задали вопрос, как они могут оценить нынешнее состояние отношений между Украиной и Польшей.

Оценку "очень хорошо" дали 23,4% респондентов, оценку "хорошо" поставили 56,1% опрошенных участников.

Оченку "плохо" поставили 4,7% репсондентов, еще 2,7% опрошенных указали в ответах, что отношения "очень плохие".

13,1% респондентов отказались давать свою оценку на поставленный опрос.

результаты опроса

Помимо этого, по информации опроса, стало известно что шестеро из десяти респондентов (61%) в возрасте до 24 лет и такая же доля (60%) из сельской местности оценили нынешние отношения между странами как "хорошие".

По информации президента исследовательского агенства SW Research Пшемыслава Весоловского, также шесть из десяти опрошенных со средним образованием (58%) и столько же (59%) поляков, которые имеют доход 4001 до 5000 злотых оценивают отношения с Украиной как "хорошие".

Напомним, по информации опроса национального демократического института, проведенного в конце февраля, 56% украинцев известили, что не готовы отказываться от вступления в Евросоюз ради мира с РФ. В то же время отказаться от вступления Украины в НАТО ради прекращения войны не согласны 49% респондентов.

В конце декабря 2022 года, стало известно, что 93% опрошенных украинца не испытывают сомнений по поводу победы Украины в войне.