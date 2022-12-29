Украинцы рассказали, какой видят победу в войне против РФ, - опрос

Согласно опросу, 93% респондентов не сомневаются в победе Украины. А большая часть граждан считает, что переговоры о мире с Москвой невозможны даже ради спасения жизней.

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С 13 по 21 декабря 2022 года в Украине провели опрос относительно российско-украинской войны. В частности организаторы поинтересовались, что для украинцев значит победа, а также когда и при каких условиях можно ожидать окончания этой войны. Результаты опубликовал фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Согласно данным опроса, подавляющее большинство граждан нашей страны убеждены в победе Украины — 93% респондентов верят в победу и только 3% в этом сомневаются. В процентном соотношении больше скептиков (10%) проживают на Востоке страны по сравнению с другими регионами.

Из тех кто не сомневается в победе 39% опрошенных считают, что война закончится победой Украины летом 2023 года. 22% делают ставку на победу через 1-2 года, а еще 20% считают, что победы можно достичь в ближайшие месяцы.

Что значит победа для украинцев

Абсолютное большинство — 54% украинцев видят победу в изгнании российских войск со всей территории Украины. При этом уточняется, что речь идет о восстановлении границ по состоянию на январь 2014 года. 22% респондентов убеждены, что на этом останавливаться нельзя и следует добиваться полного уничтожения российской армии и распада Российской Федерации изнутри.

Между тем 18% опрошенных готовы считать победой прекращение боевых действий в обмен на уступки определенной части оккупированных территорий. При этом 8% из них готовы уступить только АР Крым, 6% – территории, оккупированные до 23 февраля 2022 года, и 3% – все территории, которые на сегодняшний день оккупированы армией РФ.

Жители западных и южных областей Украины готовы прекратить войну, даже если оккупанты задержаться на территориях, захваченных после 24 февраля этого года.

Мирные переговоры

62% опрошенных полагают что война может прекратиться только в случае победы. Напротив, 26% респондентов готовы пойти на уступки России, если это поможет достичь мира. Отмечается, что по сравнению с октябрем на 4% увеличилась доля украинцев, которые считают неприемлемым какие-либо уступки Москве.

Наибольший процент граждан, готовых идти на уступки с РФ среди жителей южных — 35% и восточных 39% областей. Однако 60% украинцев считают, что переговоры о мире с Москвой невозможны даже ради спасения жизней, потому что Россия все равно не соблюдает договоренности. Мнение о том, что ради сохранения жизней украинским властям следует пойти на переговоры, разделяют 23%, 17% — не определились с позицией по этому вопросу.

Напомним, согласно опросу самыми важными событиями в российско-украинской войне в 2022 году стали оборона Мариуполя и освобождение Херсона. Также респонденты отметили изгнание российских войск из северных областей Украины, а также потопление крейсера "Москва".