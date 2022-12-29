Битва за Мариуполь и Херсон: украинцы назвали самые важные события года (инфографика)

В числе важнейших военных событий украинцы также отметили уничтожение крейсера "Москва" и изгнание захватчиков с территории Черниговской, Киевской и Сумской областей.

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Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, подводя итоги уходящего года, провел опрос в макрорегионах Украины. В частности организаторы опроса поинтересовались у респондентов, какие военные действия в этом году им запомнились больше всего.

По мнению украинских граждан, участвовавших в опросе, самым важным событием на театре боевых действий в Украине стала героическая оборона украинскими войсками Мариуполя. Для 39% респондентов именно битва за Мариуполь с февраля по июнь 2022 была важнейшим событием в российско-украинской войне.

Не менее важным было для украинцев освобождение Херсона от захватчиков в результате контрнаступления ВСУ. 37% граждан полагают, что освобождения украинского города на юге страны стало важнейшим событием в войне 2022.

Замыкает тройку лидеров освобождение северных регионов Украины — Черниговской, Киевской и Сумской областей. Изгнание российских войск из этих территорий стало важнейшим событием для 33% респондентов.

Далее украинцами были отмечены такие события:

уничтожение российского крейсера "Москва" (апрель) — 22%;

продолжающаяся оборона Бахмута — 21%;

оборона Киева (февраль-март) — 21%;

освобождение острова Змеиный (июль) — 17%;

контрнаступление в Харьковской области (сентябрь) — 16%;

оборона Харькова — 15% (февраль-май);

удары по российским аэродромам и нефтебазам, которые наносились в течение всего года — 12%.

Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Кременная Луганской области продолжаются тяжелые бои. В Генштабе ВСУ 29 декабря сообщили, что украинские военные за неделю продвинулись на 2,5 километра в направлении города.

В отчете Института изучения войны от 28 декабря эксперты проанализировали ход боевых действий в Бахмуте. Отмечалось, что российские военные будут вынуждены остановить наступательные действия и занять оборонительные позиции. Однако командование ВСУ считает, что противник будет продолжать атаковать при помощи резервов.