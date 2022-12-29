"Военные РФ хотят в плен": в Генштабе рассказали об успехах ВСУ в районе Кременной

По данным командования, украинские военные за неделю продвинулись на 2,5 километра в направлении города в Луганской области. Офицеры из 2-го армейского корпуса в Луганске говорят о подготовке оборонительных рубежей.

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Украинские военные за неделю продвинулись на 2,5 км в направлении Кременной Луганской области. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

"Наряду с ведением позиционной обороны, наши воины продолжают наступать в районе Кременной. В течение недели защитники Украины продвинулись до 2,5 км в направлении указанного населенного пункта", — сказал Громов.

Офицерский состав 2-го армейского корпуса в Луганске распространяет информацию о постепенной подготовке оборонительных рубежей в районе Кременной, продолжил он.

[ + – ] Возле города Кременная продолжаются тяжелые бои

"При этом (оккупанты) отмечают, что в случае прорыва Силами обороны Украины на линии "Сватово-Кременная" и перенесения боевых действий ближе к Луганску значительная часть военных этого корпуса планирует сдаться в плен", — рассказал он.

По словам Громова, особенно велико желание попасть в плен у мобилизованных на временно оккупированных территориях Украины.

Отметим, что возле города Кременная по состоянию на 29 декабря продолжаются тяжелые бои. Оккупанты стянули к городу много сил и военной техники и хотят удержать населенный пункт.

По оценке главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, украинские военные освободят город в начале 2023 года.

Гражданские, которые приехали в Кременную из России, уже сворачивают свою деятельность и едут обратно, говорил Гайдай 28 декабря. По данным чиновника, военное командование россиян переместилось в другие населенные пункты.

Газета The New York Times 28 декабря описывала важность Кременной. Этот небольшой город открывает ворота ВСУ на Северодонецк и Лисичанск.