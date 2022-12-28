Из Кременной выехали россияне, которые работали в городе во время оккупации, — Гайдай (видео)

По словам главы ОВА, после деоккупации Кременной Украина сможет освободить и другие населенные пункты в Луганской области. Города разрушены так сильно, что не смогут удержать оборону, считает он.

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Из Кременной Луганской области выехали россияне, которые приехали работать в город в период его оккупации. Об этом в эфире телеканала "Белсат" рассказал глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Все россияне, гражданские, которые приезжали туда работать — или медики, или какие-то ремонтные бригады, — уже свернули свои работы, все выехали в сторону Российской Федерации", — в частности, прокомментировал он.

По его словам, все начатые ранее работы в городе заморожены.

"Когда местные жители спрашивают, когда будут продолжены какие-то работы по восстановлению домов или еще чего-то, то коллаборанты прямым текстом им говорят, что вот придут ваши "нацики" и все вам доремонтируют", — объясняет Гайдай.

Чиновник подчеркнул, что российское военное командование также переместилось из Кременной в другие населенные пункты.

На вопрос журналиста о том, можно ли ожидать марш-броска ВСУ после освобождения Кременной, Гайдай напомнил, что россияне во время своего наступления практически уничтожили Северодонецк и Рубежное. Поэтому политик уверен, что Украина сможет освободить эти города, так как они не станут для врага большими оборонными базами.

"Там надолго зацепиться в принципе нельзя", — считает глава ОВА.

По его словам, после деоккупации Кременной у ВСУ могут быть два направления — Старобельск, который является логистическим центром Луганской области, либо Рубежное-Северодонецк.

"Кто будет контролировать Старобельск, тот будет контролировать всю логистику региона, не останется практически ни одной дороги, по которой спокойно враг мог бы перемещать или личный состав, или технику", — резюмировал он.

Напомним, сегодня, 28 декабря, британская разведка сообщила, что Россия укрепляет оборону в районе Кременной и попытается удержать фронт. Этот район имеет логистическое значение для фронта на Донбассе, а Кременная является важным городом в Луганской области.

О том, что российское военное командование передислоцировалось из Кременной в Рубежное Сергей Гайдай уже сообщал 26 декабря.