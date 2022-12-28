З Кремінної виїхали росіяни, які працювали у місті під час окупації, — Гайдай (відео)

За словами голови ОВА, після деокупації Кремінної Україна зможе звільнити й інші населені пункти Луганської області. Міста зруйновані так сильно, що не зможуть утримати оборону, вважає він.

Related video

З Кремінної Луганської області виїхали росіяни, які приїхали працювати до міста під час його окупації. Про це в ефірі телеканалу "Белсат" розповів голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Всі росіяни, цивільні, які приїжджали туди працювати — або медики, або якісь ремонтні бригади, — вже звернули свої роботи, всі виїхали у бік Російської Федерації", — зокрема, прокоментував він.

За його словами, всі розпочаті раніше роботи в місті заморожені.

"Коли місцеві жителі запитують, коли буде продовжено якісь роботи з відновлення будинків або ще чогось, то колаборанти прямим текстом їм кажуть, що ось прийдуть ваші "нацики" і все вам доремонтують", — пояснює Гайдай.

Чиновник наголосив, що російське військове командування також перемістилося з Кремінної до інших населених пунктів.

На запитання журналіста про те, чи можна очікувати на марш-кидок ЗСУ після звільнення Кремінної, Гайдай нагадав, що росіяни під час свого наступу практично знищили Сєвєродонецьк і Рубіжне. Тому політик упевнений, що Україна зможе звільнити ці міста, оскільки вони не стануть великими оборонними базами для ворога.

"Там надовго зачепитися в принципі не можна", — вважає глава ОВА.

За його словами, після деокупації Кремінної у ЗСУ можуть бути два напрями — Старобільськ, який є логістичним центром Луганської області, або Рубіжне-Сєвєродонецьк.

"Хто контролюватиме Старобільськ, той контролюватиме всю логістику регіону, не залишиться практично жодної дороги, якою спокійно ворог міг би переміщати або особовий склад, або техніку", — резюмував він.

Нагадаємо, сьогодні, 28 грудня, британська розвідка повідомила, що Росія зміцнює оборону в районі Кремінної та спробує утримати фронт. Цей район має логістичне значення для фронту на Донбасі, а Кремінна є важливим містом у Луганській області.

Про те, що російське військове командування передислокувалося з Кремінної до Рубіжного, Сергій Гайдай вже повідомляв 26 грудня.