Открывает ворота на Северодонецк: NYT о важности освобождения Кременной для ВСУ

После деоккупации Кременной Силы обороны Украины получат доступ к освобождению важных промышленных центров в Луганской области, которые РФ захватили в начале лета, пишут журналисты.

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Боевые действия вокруг Кременной в Луганской области продолжаются. Городок является важным для российских оккупантов, так как за ним открываются ворота на Северодонецк и Лисичанск. Об этом сообщает The New York Times.

Утверждается, что украинские военные приблизились к деоккупации Кременной — небольшого, но стратегически важного города. За ним Силы обороны откроют доступ к наступлению на Северодонецк и Лисичанск — крупных промышленных центров в Луганской области. Они пали под огромным натиском ВС РФ в начале лета. Для РФ захват Донецкой и Луганской области — это одни из главных целей всей войны.

27 декабря президент Владимир Зеленский заявлял, что ситуация в Кременной и других районах на востоке Украины тяжелая и острая. Враг всеми силами пытается получить хоть какой-то прогресс. 26 декабря то же самое говорил и глава ОВА Луганской области Сергей Гайдай.

"Русские понимают, что если они потеряют Кременную, то вся их линия обороны падет", — приводят журналисты слова Гайдая.

Кампания Украины по возвращению Кременной началась еще осенью, когда ВСУ заставили бежать ВС РФ из Харьковской области. С тех пор стороны вели артиллерийскую войну. Для сдерживания украинского продвижения оккупанты обустроили ряд оборонительных барьеров "зубами дракона".

Напомним, 28 декабря в британской разведке заявили, что РФ укрепляет оборону в районе Кременной, пытаясь удержать фронт.

Также 28 декабря в ISW предположили, что ВСУ могли освободить Двуречную, Новомлынск и Таволжанку в Харьковской области, а также Коломыйчиху в Луганской.