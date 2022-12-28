Відкриває ворота на Сєвєродонецьк: NYT про важливість звільнення Кремінної для ЗСУ

Після деокупації Кремінної Сили оборони України матимуть доступ до звільнення важливих промислових центрів у Луганській області, які РФ захопили на початку літа, пишуть журналісти.

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Бойові дії навколо Кремінної у Луганській області продовжуються. Містечко є важливим для російських окупантів, оскільки за ним відкриваються ворота на Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Про це повідомляє The New York Times.

Стверджується, що українські військові наблизилися до деокупації Кремінної — невеликого, але стратегічно важливого міста. За ним Сили оборони відкриють доступ до наступу на Сєвєродонецьк та Лисичанськ — великих промислових центрів у Луганській області. Вони впали під величезним тиском ЗС РФ на початку літа. Для РФ захоплення Донецької та Луганської області — це одна з головних цілей усієї війни.

27 грудня президент Володимир Зеленський заявляв, що ситуація у Кремінній та інших районах на сході України важка та гостра. Ворог усіма силами намагається здобути хоч якийсь прогрес. 26 грудня те саме говорив і голова ОВА Луганської області Сергій Гайдай.

"Росіяни розуміють, що якщо вони втратять Кремінну, то вся їхня лінія оборони впаде", — наводять журналісти слова Гайдая.

Кампанія України після повернення Кремінної розпочалася ще восени, коли ЗСУ змусили втекти ЗС РФ з Харківської області. Відтоді сторони вели артилерійську війну. Для стримування українського просування окупанти облаштували низку оборонних бар'єрів "зубами дракона".

Нагадаємо, 28 грудня у британській розвідці заявили, що РФ зміцнює оборону в районі Кремінної, намагаючись утримати фронт.

Також 28 грудня в ISW припустили, що ЗСУ могли звільнити Дворічну, Новомлинськ та Тавільжанку у Харківській області, а також Коломийчиху на Луганщині.