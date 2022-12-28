ЗСУ могли звільнити три населені пункти в Харківській області, — ISW (карта)

За даними американських військових аналітиків, українська армія, найімовірніше, деокупувала Дворічну, Новомлинськ та Тавільжанку. Ще один населений пункт звільнили на Луганщині.

Related video

Збройні Сили України могли звільнити три населені пункти на північному сході Харківської області. Про це у своєму зведенні за 27 грудня розповідають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські сили, ймовірно, досягли великих успіхів на північному сході України", — зокрема, йдеться у звіті.

Очевидно, українська армія змогла деокупувати Дворічну, Новомлинськ та Тавільжанку. Також ЗСУ ймовірно звільнили село Коломийчиха у Сватівському районі Луганської області.

[ + – ] Звільнені населені пункти у Харківській області

Голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов 27 грудня заявив, що на сьогодні російські війська займають 1,6% території регіону. За оцінками американських аналітиків за 26 грудня, росіяни контролювали 1,7% території. Так різниця за добу становила близько 46 квадратних кілометрів, які перейшли під контроль України.

У вівторок ЗС РФ змогли відбити українські атаки на лінії Сватове-Кремінна. Водночас військові блогери написали про те, що Україна захопила опорний пункт росіян біля Червонопопівки, за 5 кілометрів на північний захід від Кремінної. Як зазначають у ISW, українські сили просувалися у цьому напрямі з 23 грудня.

Паралельно з цим українські сили перегруповуються та перекидають підкріплення із Харківської області для відновлення наступу на лінії Кремінна — Сватове.

[ + – ] Карта бойових дій від аналітиків ISW

Нагадаємо, в районі Кремінної зараз йдуть важкі бої. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 27 грудня говорив про побудову загарбниками потужної лінії оборони та стягування до регіону резервних сил.

26 грудня голова Луганської ОВА говорив про відхід російського командування з Кремінної до населеного пункту Рубіжне.