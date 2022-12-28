Успіхи ЗСУ у Луганській області: війська РФ втратили опорний пункт біля Кремінної, – ISW

За даними Інституту вивчення війни, українська армія перекидає до регіону додаткові сили. Експерти говорять про успішну атаку на 144-у російську мотострілецьку дивізію та 254-й мотострілковий полк.

Related video

Українські військові досягли значних воєнних успіхів у напрямі "Сватове – Кремінна" Луганської області, а також у Харківській області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 27 грудня.

Джерела ISW розповіли про успішні атаки ЗСУ на 144-ту мотострілецьку дивізію та 254-й мотострілковий полк на ділянці "Сватове – Кремінна".

Російські військові блогери повідомили про взяття ЗСУ опорного пункту ЗС РФ біля Червонопопівки, за 5 кілометрів на північний захід від Кремінної. За оцінкою ISW, українські сили просувалися в цьому напрямі з 23 грудня.

[ + – ] ЗСУ взяли опорний пункт росіян біля Червонопопівки

Українські військові можуть перегруповуватись та перекидати підкріплення з Харківської області для відновлення наступу на лінії "Сватове – Кремінна", зазначили експерти.

ЗСУ також досягли великих успіхів на північному сході України. Голова Харківської обласної адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов 27 грудня заявив, що окупанти контролюють 1,6% території Харківської області.

[ + – ] Війська Росії контролюють 1,6% території Харківської області

Армія України могла звільнити Дворічну, Новомлинськ та Тавільжанку на північному сході Харківської області, а також Коломийчиху в Луганській області, додали в ISW.

Нагадаємо, що в районі Кремінної зараз йдуть важкі бої. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 27 грудня говорив про побудову загарбниками потужної лінії оборони та стягування до регіону резервних сил.

Глава Луганської ОВА 26 грудня говорив про відхід російського командування з Кремінної до населеного пункту Рубіжне. Гайдай обіцяв хороші новини з цієї ділянки фронту, адже ЗСУ мають там хороші позиції.

У звіті ISW за 2 грудня йшлося про те, що українські військові просуваються в районі Кремінної, але росіяни активно діють під Бахмутом Донецької області.