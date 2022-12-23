"Ми добре йдемо": голова Луганської ОВА розповів про успіхи ЗСУ на фронті

Українці, як вважає Сергій Гайдай, незабаром почують добрі новини з передової у Луганській області.

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Підрозділи Збройних сил України мають добрі позиції на напрямі Кремінна-Сватове. Про це повідомив 23 грудня керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, погодні умови в регіоні не сприяють швидкому просуванню бойової техніки.

Як зазначає Гайдай, Сили оборони України мають добрі позиції на напрямі Сватове-Кремінна, і незабаром будуть добрі новини з цієї ділянки фронту.

Російські війська у свою чергу займають оборону біля зазначених населених пунктів, очікуючи на контрнаступ ЗСУ.

Окремо Сергій Гайдай прокоментував ситуацію в районі Бахмута, який Росія намагається "захопити за всяку ціну".

"Хороші новини будуть скоро. Ми добре йдемо у напрямку Сватового та Кремінної. У нас позиції непогані, і якщо схиблений кремлівський режим взяв собі за мету захопити Бахмут за всяку ціну, і не важливо, скільки тисяч там загине тих мобілізованих, зеків чи когось". ще, то на напрямі Сватове-Кремінна вони все ж таки більше в обороні. Вони намагаються робити якісь контратаки, але вони безрезультатні всі", — додав керівник ОВА, коментуючи ситуацію в прифронтовому регіоні.

Про просування підрозділів ЗСУ у напрямку Кремінної Сергій Гайдай розповідав 20 грудня. За словами голови Луганської ОВА, українським військовослужбовцям залишилося подолати до населеного пункту кілька кілометрів, але ситуація посилюється через погану погоду та заміновану росіянами територію.

Сергій Гайдай 14 грудня говорив, що українські військові звільнили 13 населених пунктів у Луганській області.