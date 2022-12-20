"Залишилося кілька кілометрів": ЗСУ підходять до Кремінної в Луганській області, — Гайдай

За словами керівника ОВА, спроби окупантів контратакувати на напрямі Сватове-Кремінна провалилися. Просування ЗСУ на цій ділянці фронту йде повільно через щільну замінованість території.

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Українські військові наблизилися до Кремінної, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. До населеного пункту лишилося кілька кілометрів.

"До Кремінної нам залишилося кілька кілометрів, але просування іде повільно через щільну замінованість території. Нашим Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію в Білогорівці", — розповів Гайдай.

При цьому окупанти здійснюють спроби контратакувати на напрямі Сватове-Кремінна. Однак ЗСУ впевнено тримають позиції і не дають ворогові пробитися на цій ділянці фронту.

Тим часом, як розповів Гайдай, мешканці окупованих територій в Луганській області замерзають. За його словами, щоб опалити багатоповерхівки, мешканцям доводиться рубати дерева, у хід ідуть навіть власні меблі.

Що дасть взяття Кремінної

Як писав Фокус раніше, на думку британського аналітика з питань оборони та безпеки Майкла Кларка, контроль над містом Кремінна дуже важливий для ЗСУ. Відбиття цього населеного пункту в росіян відкриє коридор до подальшого визволення Луганської області.

На початку грудня Збройним силам України вдалося взяти під вогневий контроль ключову автомагістраль, яка веде від Кремінної до Сватового та далі на північ. На думку Кларка, якщо росіяни втратять контроль над Кремінною, то, щоб не трапилося в Бахмуті, це не зможе суттєво вплинути на ситуацію на фронті.

Нагадаємо, станом на 14 грудня ЗСУ відбили 13 населених пунктів у Луганській області. На думку Гайдая, Генштаб уже до Нового року зможе "порадувати" українців прогресом на напрямі Кремінна-Сватове.

20 грудня голова Луганської ОВА також повідомляв про те, що окупанти підірвали всі маленькі та замінували великі мости, траси та лісопосадки в Луганській області, що значно ускладнило просування ЗСУ в цьому напрямку.