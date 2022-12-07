"Подарунок на Різдво": якщо ЗСУ звільнять Кремінну, Бахмут буде неважливим для ЗС РФ, — аналітик (фото)

За словами Майкла Кларка, ЗСУ взяли під контроль ключову автомагістраль, яка веде від Кремінної до Сватового і далі на північ. А в районі Бахмута вогневий вал української артилерії завдає росіянам величезних втрат у живій силі.

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Британський аналітик з питань оборони та безпеки Майкл Кларк заявив, що, хоча російські війська можуть захопити Бахмут, за який тривають запеклі бої, битва за місто Кремінна в Луганській області є важливішою. Про це повідомляє Sky News.

"Бахмут — центр цього великого російського наступу", — пояснив Кларк.

"Росіяни обійшли Бахмут з півдня і просуваються до самого міста, де у них спостерігається певний успіх... Українці атакують їх переважно артилерією, і цей вогневий вал, що триває вдень і вночі, завдав росіянам величезних втрат у живій силі", — зазначив експерт.

[ + – ] Cнаряд, запущений з українського "Града"

За його словами, ночами під час артилерійського обстрілу здається, що поля буквально горять.

Водночас аналітик вважає, що те, що відбувається в Бахмуті, не матиме значення для Росії, якщо Кремінна перейде до українців.

[ + – ] Українська артилерія у Бахмуті

ЗСУ взяли під контроль ключову автомагістраль, яка веде від Кремінної до Сватового і далі на північ.

"Україна захопила деякі райони на північ від Кремінної, і, зважаючи на все, вони можуть продовжити рух на південь", — пояснив Кларк.

[ + – ] Українська артилерія у Бахмуті

За його словами, якщо ЗСУ виб'ють росіян з Кремінної, ми побачимо наслідки цього, оскільки це відкриває коридор до Луганської області.

Якщо росіяни втратять контроль над Кремінною, хоч би що трапилося в Бахмуті, це вже не матиме суттєвого значення.

"Росіяни відчайдушно намагаються відбиватися, але Кремінну вони втрачають, якщо вони все ж таки втратить місто, ми побачимо наслідки цього на Різдво", — прогнозує Кларк.

Нагадаємо, що Кремль намагається заморозити війну в Україні для наступного наступу навесні. Таку заяву зробив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна може одержати "афганські" мільярди від НАТО. За даними видання Politico, Альянс заморозив фонд підтримки афганської армії після захоплення талібами. На рахунках — близько 3,4 млрд доларів.