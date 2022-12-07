Украина может получить "афганские" миллиарды от НАТО, – Politico

В Альянсе заморозили фонд для поддержки афганской армии после захвата талибами. На счетах находится около 3,4 млрд. Частично или полностью их могут передать нашей стране.

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Страны НАТО могут принять решение о передаче Украине около 3,4 млрд долларов, которые назначались для поддержки национальной армии Афганистана. Об этом сообщает Politico ссылаясь на западных лиц, знакомых с обсуждением.

В Альянсе существует трастовый фонд поддержки национальной армии Афганистана, который существовал для передачи экипировки и обучения военных. Киев запросил у НАТО рассмотреть вопрос о передаче части из 3,4 млрд долларов на помощь в борьбе с РФ.

Отмечается, что в Альянсе нет каких-либо серьезных препятствий для принятия такого решения. Особенно если учитывать, что отдельные страны сталкиваются с напряженностью внутри государств о дальнейшей помощи Украине. В краткосрочной перспективе средства из Афганистана могут обеспечить помощь Украине.

Фонд был заморожен после вывода Западных сил из Афганистана. В Альянсе работали над тем, чтобы деньги вернули обратно в страны или же переведены в другие программы. Каждая страна должна решить, каким образом им управлять деньгами. Указывается, что часть государств готовы рассмотреть вопрос частичной или полной передаче денег Украине.

Официальные лица Украине не стали комментировать информацию журналистов, а в НАТО заявили, что рассматривается вопрос о возвращении средств в страны-доноры.

О готовности передавать часть или все средства с афганского фонда в Украину уже заявила Литва и Нидерланды. Другие страны заявили, что независимо от судьбы денег целевого фонда, они обязуются вносить свой вклад в Украину.

Напомним, Стефанишина заявила, что все 30 стран НАТО подтверждают, что Украина будет членом Альянса.

Ранее НАТО пообещало предоставлять Украине больше оружия так как победа Путина будет опасностью для всего мира.