Все 30 стран НАТО подтверждают, что Украина будет членом Альянса, – Стефанишина (видео)

По словам чиновницы, Киев рассчитывает, что страны-участницы Альянса рассмотрят заявку Украины о вступлении на саммите в Литве в июле 2023 года.

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Все 30 стран-членов НАТО соглашаются с необходимостью вступления Украины в военно-политический блок. Об этом в четверг, 1 декабря, во время своего выступления на Киевском форуме по безопасности заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Как говорит Стефанишина, все страны-члены НАТО подтвердили, что двери перед Украиной открыты.

"Ни одна из стран-членов Альянса не ответила Украине "нет". Фактически все 30 стран НАТО сегодня –– и это уже официальная позиция по результатам встречи в Бухаресте [речь идет о встрече глав министерств иностранных дел стран-членов НАТО в столице Румынии 29-30 ноября] –– подтверждают, что Украина будет членом НАТО, что заявка Украины будет официально рассмотрена. Это то, на что мы не рассчитывали", –– прокомментировала вице-премьер.

Сейчас первоочередная задача для Киева –– "материализовать это решение" в рамках саммита Альянса в июле 2023 года, подчеркивает Стефанишина.

Чиновница также добавила, что в настоящее время альтернативы Североатлантическому Альянсу в контексте вопросов безопасности в мире не существует.

По ее словам, решение обратиться в НАТО с просьбой принять Украины в качестве члена принималось не для того, чтобы выиграть войну с Россией, а в целом ради безопасного будущего страны.

"Это стратегическое решение на послевоенное время", –– уточнила она.

Как говорит Стефанишина, у союзников сегодня нет военных инструментов, которые они могут предоставить Украине.

"Тем не менее НАТО остается большим триггером для Российской Федерации", –– резюмировала она.

Напомним, Венгрия с 2017 года блокирует участие Украины в заседаниях НАТО. Из-за этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не смог попасть на официальную сессию на встрече Альянса в Бухаресте.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, подчеркнул, что Будапешт будет и дальше блокировать Украину в НАТО из-за незакрытого вопроса с диаспорой в Закарпатье.