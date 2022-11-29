Против Кулебы: Венгрия блокирует участие Украины в заседаниях НАТО, – СМИ

В эти дни в Бухаресте проходит встреча министров иностранных дел стран Альянса, где, среди прочего, обсуждают и ситуацию в Украине. Однако глава МИД Дмитрий Кулеба на официальную сессию попасть не смог из-за вето Будапешта.

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29-30 ноября в столице Румынии Бухаресте проходит встреча министров иностранных дел стран НАТО, где, среди прочего, обсуждается и ситуация в Украине. Однако глава МИД Дмитрий Кулеба попасть на официальную сессию не смог из-за позиции Венгрии по этому вопросу. Об этом пишет издание Financial Times.

Как уточняется, в рамках встречи дипломаты обсуждают способы расширения помощи Киеву. При этом в странах Североатлантического Альянса признают растущие проблемы с поставками оружия и страны НАТО признают наличие растущих проблем с поставками оружия и очевидным несоответствием между скоростью, с которой Украина его использует, и темпами новых закупок вооружения или его производства.

Однако глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба на официальную сессию в Бухаресте попасть не смог.

"Будапешт не хотел, чтобы он приходил на полноценную официальную сессию двухдневной встречи", –– пишет издание.

В итоге украинский дипломат вынужден встречаться со своими коллегами за ужином для обсуждения повестки дня.

Эту информацию подтверждает "Европейская правда". Как удалось выяснить журналистам, Венгрия блокирует участие Украины в заседаниях военно-политического блока, начиная с 2017 года. Об этом, в частности, рассказал представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина –– НАТО выше уровня послов, начиная с 2017 года", –– прокомментировал он.

Николенко также уточнил, что генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, пытаясь обойти венгерскую блокировку, созвал отдельную встречу глава МИД с участием Украины. На ней планируется обсудить дальнейшую военную помощь Киеву и восстановление энергетической инфраструктуры после российских обстрелов.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который неоднократно поддерживал Москву, сделал новое заявление. Он считает, что Европе нужна суверенная Украина, чтобы Россия не представляла угрозы для европейских стран.

Ранее СМИ рассказывали, что Венгрия направит Украине 187 млн ​​евро финансовой поддержки.