Венгрия направит Украине 187 млн ​​евро финансовой поддержки, — СМИ

По данным журналистов, в правительстве Орбана заявили, что выделят финансирование для поддержки Украины из своих собственных средств, вместо того чтобы использовать общие фонды Евросоюза.

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Руководство Венгрии согласилось с необходимостью предоставить Украине помощь в размере 187 млн евро в рамках пакета поддержки от Евросоюза. Об этом сообщает Sky News.

Представители правительства премьера Виктора Орбана заявили, что намерены внести свой вклад. Однако предпочитают выделить Украине свое собственное финансирование, вместо того чтобы использовать общие фонды, из которых ЕС поддерживает экономику стран, пострадавших от пандемии COVID-19.

На этой неделе на Орбану пришлось извиняться за фото с шарфом, на котором была изображена "Великая Венгрия", в состав которой входили некоторые из нынешних земель Украины и соседних стран.

Из-за этого случая представители Киева даже вызвали венгерского посла.

Венгрия поддерживает Украину с меньшим энтузиазмом, по сравнению с другими западными союзниками. Орбан неоднократно пытался дистанцироваться от развязанной кремлевским режимом войны в Украине. Некоторые другие страны ЕС трактуют такую позицию как предательство.

Венгрия не разрешает поставлять оружие для Украины через свою территорию, а также блокирует продление санкций в отношении российского энергетического сектора.

Отношения между странами обострились после того, как в 2017 году Киев принял закон, ограничивающий использование языков национальных меньшинств в общеобразовательных школах. Будапешт рассматривает такой подход как ущемление прав этнических венгров, чья многочисленная диаспора проживает на Закарпатье.

Напомним, что Орбан объяснил, зачем ему был нужен шарф с Закарпатьем в составе Венгрии. Премьер-министр страны сказал, что не считает, что в этом было что-то предосудительное. Это вопрос, который находится вне политики, заявил он.

Ранее Фокус сообщал, что Орбан посягнул на территории Украины и Румынии. В составе т.н. Великой Венгрии, помимо украинского Закарпатья и румынской Трансильвании, были некоторые части Сербии, Хорватии, Австрии и Словакии.