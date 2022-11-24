Угорщина направить Україні 187 млн ​​євро фінансової підтримки, — ЗМІ

За даними журналістів, в уряді Орбана заявили, що виділять фінансування для підтримки України зі своїх власних коштів, замість використання спільних фондів Євросоюзу.

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Керівництво Угорщини погодилося з необхідністю надати Україні допомогу у розмірі 187 млн євро в межах пакета підтримки від Євросоюзу. Про це повідомляє Sky News.

Представники уряду прем'єра Віктора Орбана заявили, що мають намір зробити свій внесок. Проте вважають за краще виділити Україні своє власне фінансування, замість використання спільних фондів, з яких ЄС підтримує економіку країн, які постраждали від пандемії COVID-19.

Цього тижня на Орбану довелося перепрошувати за фото з шарфом, на якому було зображено "Велику Угорщину", до складу якої входили деякі з нинішніх земель України та сусідніх країн.

Через це представники Києва навіть викликали угорського посла.

Угорщина підтримує Україну з меншим ентузіазмом порівняно з іншими західними союзниками. Орбан неодноразово намагався дистанціюватися від розв'язаної кремлівським режимом війни в Україні. Деякі інші країни ЄС трактують таку позицію як зрада.

Угорщина не дозволяє постачати зброю для України через свою територію, а також блокує продовження санкцій щодо російського енергетичного сектору.

Відносини між країнами загострилися після того, як у 2017 році Київ ухвалив закон, який обмежує використання мов національних меншин у загальноосвітніх школах. Будапешт розглядає такий підхід як утиск прав етнічних угорців, чия численна діаспора проживає на Закарпатті.

Нагадаємо, що Орбан пояснив, навіщо йому був потрібен шарф з Закарпаттям у складі Угорщини. Прем'єр-міністр країни сказав, що не вважає, що в цьому було щось погане. Це питання, яке перебуває поза політикою, заявив він.

Раніше Фокус повідомляв, що Орбан зазіхнув на території України та Румунії. У складі т.зв. Великої Угорщини, окрім українського Закарпаття та румунської Трансільванії, були деякі частини Сербії, Хорватії, Австрії та Словаччини.