Россия будет угрозой для Европы, поэтому нам нужна суверенная Украина, — премьер Венгрии Орбан

При этом политик продолжил критиковать санкции Европы против России и заявил, что у разных стран мнения относительно этих санкций расходятся.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который неоднократно поддерживал Москву, и известен своими заявлениями о том, что за войну в Украине вина лежит на западных странах, сделал новое заявление. Он считает, что Европе нужна суверенная Украина, чтобы Россия не представляла угрозы для европейских стран. Об этом сообщает издание 24.hu.

Виктор Орбан, который является вице-президентом Международного объединения христианских демократов, выступил с подобным заявлением в субботу, 26 ноября, во время заседания конгресса этой организации.

Оценивая европейскую политическую ситуацию, Орбан заявил, что Европа столкнулась с несколькими вызовами одновременно: войной в Украине, экономическим кризисом, нелегальной миграцией и распространением западной неомарксистской идеологии.

Что касается войны в Украине, то премьер Венгрии считает, что у европейских стран одна цель: нужно сделать все необходимое для того, чтобы РФ не представляла угрозы безопасности Европы, а для этого нужно, чтобы Украина осталась суверенным государством.

Что касается европейских санкций против России, то он продолжил их критиковать и заявил о том, что у разных стран мнения относительно этих санкций расходятся.

В отношении экономических вопросов премьер-министр Венгрии подчеркнул, что краткосрочной целью для Европы является предотвращение рецессии. Но именно санкции против России и высокие цены на энергоносители, вызванные войной в Украине, усложняют процесс предотвращения экономического спада.

Как уже писал Фокус, Виктор Орбан недавно надел шарф с картой "Великой Венгрии" и таким образом посягнул на территории Украины и Румынии. Ведь в состав этого государства в прошлом входили украинское Закарпатье, румынская Трансильвания, а также территории Сербии, Хорватии, Австрии и Словакии.

Позже, как уже писал Фокус, Орбан объяснил, зачем надел шарф с Закарпатьем в составе Венгрии. Венгерский премьер заявил, что не видит в своем поступке ничего предосудительного.