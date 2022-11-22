"Вне политики": Орбан объяснил, зачем надел шарф с Закарпатьем в составе Венгрии

Политик заявил, что не видит в своем поступке ничего предосудительного и считает его таким, который находится вне политики.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему надел шарф с изображением карты "Великой Венгрии", в состав которой входило и украинское Закарпатье. Свое объяснение политик опубликовал на официальной странице й Фейсбуке.

"Футбол — это не политика. Не будем видеть в нем того, чего нет. Сборная Венгрии — команда каждого венгра, где бы он ни жил", — написал премьер-министр Венгрии.

[ + – ] Виктор Орбан объяснил, почему надел на публичное мероприятие провокационный шарф Фото: Скриншот

Скандал с шарфом Орбана: что произошло

Виктор Орбан надел шарф с изображением карты "Великой Венгрии", в состав которой входили украинское Закарпатье и румынская Трансильвания, и в таком виде пришел на встречу с футболистом Балажем Джуджаком, который провел прощальный матч за сборную Венгрии.

Политик поделился кадрами из этого мероприятия в социальных сетях.

Заметим, что в состав "Великой Венгрии" в границах до 1920 года входили нынешние территории Австрии, Словакии, Румынии Хорватии, Сербии и Украины.

Заметим, что это — уже не первый случай упоминания о "Великой Венгрии". В 2020 году Орбан опубликовал фотографию глобуса, на котором также изображены границы Королевства Венгрия до окончания Первой мировой войны. Тогда это вызвало негодование, особенно в Хорватии и Румынии.

Напомним, посла Венгрии вызывали в МИД Украины из-за шарфа Орбана с Закарпатьем. Шарф с картой "Великой Венгрии", в которую входило украинское Закарпатье, Киев расценивает как посягательство на территориальную целостность и ожидает опровержения от Будапешта.

Кроме того, летом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что у страны есть сценарий "военной чрезвычайной ситуации", чтобы защитить венгров на Закарпатье.