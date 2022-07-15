В Венгрии допустили, что могут вступить в войну в Украине "для защиты венгров" на Закарпатье

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что если линия фронта с российской армией дойдет до Запада Украины, то это будет представлять серьезную угрозу для Будапешта. Поэтому в их интересах как можно скорее остановить военные действия.

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что у них есть сценарии "военной чрезвычайно ситуации", чтобы защитить и спасти венгров, которые проживают на Закарпатье. Он допустил, что венгерские военные могут перейти границу. Об этом он сказал в интервью венгерскому изданию Index.

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По его словам, если линия фронта с российской армией дойдет до Запада Украины, то это будет представлять серьезную опасность Венгрии. Поэтому в интересах Будапешта как можно скорее остановить российско-украинскую войну и "избежать подготовленных сценариев" по спасению 150 тысяч венгров в украинском регионе.

"В нашей стране подготовлены сценарии военной чрезвычайной ситуации… В наших интересах, чтобы на востоке как можно быстрее установился мир, потому что тогда мы сможем избежать опасных сценариев, подготовленных для того, чтобы спасти и защитить 150 000 венгров, живущих на Закарпатье", — сказал Сийярто.

Венгерский дипломат также заявил, что Европа приняла достаточно санкций против России и теперь Запад должен больше сосредоточиться на том, как добиться прекращения огня как можно быстрее и со временем заключить мир. Однако он также считает маловероятным сценарий, что война закончится в ближайшее время.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский Союз "выстрелил себе в легкие" необдуманными экономическим санкциями против России. Он считает, что, если их не отменить, то они могут разрушить европейскую экономику.

Напомним, 6 июля Петер Сийярто объяснил, что Венгрия не поставляет оружие в Украину, опасаясь обстрелов венгров на Закарпатье. Он считает, что если бы Будапешт принимал участие в поставках вооружения Киеву, то оно стало бы целью россиян и подвергло венгров опасности.

10 июня СМИ сообщали, что венгерский премьер Орбан запугивает ЕС разрушением экономики из-за эмбарго на газ из России. Он считает, что европейские страны должны финансировать "мир, а не войну".