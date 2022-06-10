Орбан запугивает ЕС разрушением экономики из-за эмбарго газа из России, — СМИ

По словам премьер-министра Венгрии, европейские страны должны финансировать "мир, а не войну". Чтобы защитить себя от последствий кризиса Будапешт создает фонд общественной и национальной обороны.

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Эмбарго на поставки газа из РФ разрушит европейскую экономику. Об этом сегодня заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает газета Nepszava.

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В Евросоюзе уже началась работа по формированию седьмого пакета антироссийских санкций, куда может быть включен полный запрет на поставки российского газа. В то же время, глава Венгрии уверяет, что это крайне негативно отразится на Европе.

"Энергетический вопрос нельзя оторвать от военной ситуации, и нельзя отказать украинцам в том, что они имеют право защищать свою страну, поэтому вопрос не в том, что они делают. Беда в том, что сегодня в Европе очень мало людей говорит "голосом мира", — пишет издание, цитируя Орбана.

По словам премьер-министра Венгрии, Европа должна финансировать "мир, а не войну". При этом, по словам венгерского лидера, существуют некие "деловые круги", заинтересованные в продолжении войны.

Виктор Орбан подчеркнул, что Венгрия остается "вне войны", однако избежать ее последствий не сможет. В связи с этим правительство создает фонд общественной и национальной обороны. Это должно помочь Будапешту справиться с военной инфляцией, вызванной самим фактом войны в Украине и реакцией Евросоюза на нее.

Согласно данным аналитического центра GLOBSEC, Болгария и Венгрия остаются самыми "пророссийскими" среди центрально- и восточноевропейских стран в составе ЕС и НАТО. Результаты проведенного опроса показывают, что болгары, венгры и словаки не винят Россию в войне против Украины.

Ранее Фокус рассказывал, как Венгрия тормозит ввод нефтяного эмбарго. Польские дипломаты говорят, что действия Виктора Орбана продиктованы политическими интересами.