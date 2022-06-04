Болгары, венгры и словаки не винят Россию в войне против Украины, — опрос

Согласно данным аналитического центра GLOBSEC, Болгария и Венгрия остаются самыми "пророссийскими" среди центрально- и восточноевропейских стран в составе ЕС и НАТО.

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Около половины жителей Болгарии, Венгрии и Словакии не считают Российскую Федерацию виновной в нападении на Украину. Об этом говорят результаты социологического опроса, проведенного аналитическим центром GLOBSEC.

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Кто виноват в войне на территории Украины?

Согласно данным центра, 48% венгров подтверждают, что в войне виновата Россия, 19% опрошенных уверены, что западные страны "спровоцировали РФ", еще 18% жителей страны считают что Украина "ущемляла русскоязычное население".

В Болгарии ровно половина респондентов называют Россию виновной в развязывании войны в Украине, 26% говорят, что виноват Запад, по мнению еще 12% ответственной за войну является Украина.

В Словакии 51% опрошенных называет Россию виновной в войне, 28% говорят, что ответственность лежит на западных странах, 16% обвиняют Украину.

Латвия является следующей после Болгарии, Венгрии и Словакии в списке стран, наименее обвиняющих Россию в нападении на Украину. Здесь доля респондентов, считающих, что в войне виноват Кремль, составляет 61%. 14% жителей уверены, что виноват Запад, еще 9% обвиняют Украину.

Больше всего уверены в том, что вина за развязывание войны лежит на России, поляки (87% респондентов), чехи (78%) и литовцы (74%).

Меньше всего считающих Украину ответственной за войну в Польше (2%), Чехии (5%), Литве (5%) и Румынии (6%).

[ + – ] Результаты опроса.

Участие войск НАТО в войне на территории Украины

Жители центрально- и восточноевропейских стран в целом не поддерживают участие войск Североатлантического Альянса в боевых действиях против РФ в Украине. Такой ответ дали 63% респондентов. Больше всего против введения войск НАТО в Украине высказываются венгры, такого мнения придерживается 86% опрошенных.

В Болгарии 75% респондентов выступают против этого, в Словакии — 71%.

Исследование GLOBSEC показывает, что Болгария и Венгрия остаются самыми "пророссийскими" среди центрально- и восточноевропейских государств, являющихся членами Евросоюза и НАТО.

Исследование GLOBSEC проводилось в марте 2022 года в виде компьютеризированного телефонного опроса среди 1000 граждан в каждой стране.

Напомним, украинский журналист повторил флешмоб РФ с "записыванием в армию" прохожих. Валентин Чернявский интересовался у жителей Черкасс, готовы и согласны ли они ради своей страны попасть в следующую волну мобилизации. Все опрошенные ответили утвердительно.

Ранее Фокус писал, что почти 60% опрошенных в "Дії" поддержали идею свободного владения оружием в Украине.