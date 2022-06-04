Болгари, угорці та словаки не звинувачують Росію у війні проти України, — опитування

За даними аналітичного центру GLOBSEC, Болгарія та Угорщина залишаються "проросійськими" серед центрально- і східноєвропейських країн у складі ЄС і НАТО.

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Близько половини жителів Болгарії, Угорщини та Словаччини не вважають Росію винною в нападі на Україну. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного аналітичним центром GLOBSEC.

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Хто винний у війні на території України?

За даними центру, 48% угорців підтверджують, що у війні винна Росія, 19% опитаних упевнені, що західні країни "спровокували РФ", ще 18% жителів країни вважають, що Україна "утискала російськомовне населення".

У Болгарії рівно половина респондентів називають Росію винною у розв'язанні війни в Україні, 26% кажуть, що винен Захід, на думку ще 12% відповідальною за війну є Україна.

У Словаччині 51% опитаних називає Росію винною у війні, 28% кажуть, що відповідальність лежить на західних країнах, 16% звинувачують Україну.

Латвія є наступною після Болгарії, Угорщини та Словаччини у списку країн, які найменше звинувачують Росію в нападі на Україну. Тут частка респондентів, які вважають, що у війні винний Кремль, становить 61%. 14% мешканців упевнені, що винний Захід, ще 9% звинувачують Україну.

Найбільше впевнені в тому, що вина за розв'язання війни лежить на Росії, поляки (87% респондентів), чехи (78%) та литовці (74%).

Найменше вважають, що Україна відповідає за війну в Польщі (2%), Чехії (5%), Литві (5%) та Румунії (6%).

[ + – ] Результати опитування

Участь військ НАТО у війні на території України

Жителі центрально- та східноєвропейських країн загалом не підтримують участь військ Північноатлантичного Альянсу в бойових діях проти РФ в Україні. Таку відповідь дали 63% респондентів. Найбільше проти введення військ НАТО в Україні висловлюються угорці, такої думки 86% опитаних.

У Болгарії 75% респондентів виступають проти цього, у Словаччині — 71%.

Дослідження GLOBSEC показує, що Болгарія та Угорщина залишаються "проросійськими" серед центрально- та східноєвропейських держав, які є членами Євросоюзу та НАТО.

Дослідження GLOBSEC проводилося у березні 2022 року у вигляді комп'ютеризованого телефонного опитування серед 1000 громадян у кожній країні.

Нагадаємо, український журналіст повторив флешмоб РФ із "записуванням до армії" перехожих. Валентин Чернявський цікавився у жителів Черкас, чи готові і чи згодні вони заради своєї країни потрапити до наступної хвилі мобілізації. Всі опитані відповіли ствердно.

Раніше Фокус писав, що майже 60% опитаних у "Дії" підтримали ідею вільного володіння зброєю в Україні.