Вільне володіння зброєю в Україні: майже 60% опитаних у "Дії" підтримали ідею

Опитування про легалізацію зброї стало наймасовішим — за тиждень у ньому брали участь понад 1,7 млн українців. Тепер його результати оцінять фахівці МВС.

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У додатку "Дія" завершилося опитування громадян України щодо доцільності вільного володіння зброєю, його результати представив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Голосування показало такі результати:

59% вважають, що всі громадяни, які відповідають вимогам закону, можуть мати пістолет і вільно носити його із собою у громадських місцях;

22% — пістолети категорично не повинні бути в цивільного населення;

19% — пістолети можуть мати всі громадяни, які відповідають закону, та використовувати їх лише в тирах чи на стрільбищах. У цьому разі носити зброю із собою заборонено.

Опитування про вільне володіння зброєю, за оцінкою Федорова, стало наймасовішим. За тиждень у ньому взяли участь 1 726 452 українців.

"Це четверте опитування, яке ми запустили в додатку. Така залученість — показник того, що ми рухаємося у правильному напрямку. Не кожна держава сьогодні може комунікувати зі своїми громадянами у три кліки", — пообіцяв міністр.

Результати опитування передадуть Міністерству внутрішніх справ України для подальшої оцінки.

Нагадаємо, що опитування в "Дії" про вільне володіння зброєю цивільними запустили з ініціативи українського МВС. Завдяки опитуванню влада хотіла дізнатися, з якою метою українці використали б зброю. Для тих, хто "за" пропонували 2 варіанти відповіді: для спеціальних потреб та для особистого захисту.

Соціологічна група "Рейтинг" у травні 2022 року провела опитування, як ставляться українці до вільного обігу зброї. Понад половина респондентів підтримують цю ідею.

Перед повномасштабним вторгненням РФ українська поліція видавала дозволи на отримання зброї для тероборони у "максимально прискореному режимі".