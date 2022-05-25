У додатку "Дія" проводять опитування, щоб дізнатися, навіщо українцям зброя

Чиновники хочуть зрозуміти, з якою метою громадяни використовували б зброю, якби мали право нею володіти.

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Держсервіс "Дія" розпочав нове опитування з ініціативи Міністерства внутрішніх справ України. Користувачам пропонують відповісти на кілька питань щодо прав на володіння зброєю, повідомляє ДП "Дія" у своєму телеграм-каналі.

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Кожен користувач може поділитися своєю думкою щодо володіння зброєю. Щоб пройти опитування, потрібно відкрити програму "Дія", зайти в розділ "Послуги", натиснути "Опитування" та вибрати один із трьох варіантів. Чиновники, зокрема, хочуть зрозуміти, для яких цілей громадяни країни використовували б зброю, якби могли її мати на законних підставах. Пропонуються такі відповіді на вибір:

Для спеціальних потреб

Для особистого захисту

Я проти

Опитування проводитиметься протягом тижня. Взяти участь у ньому можуть лише повнолітні користувачі мобільного додатка "Дія".

У своєму посту чиновники дали пряме посилання на опитування в додатку https://diia.app/poll/pollVideo/00307238-b547-223b-43ad-ad38e47d9ea2, щоб користувачі могли перейти за нм та проголосувати. На даний момент Опитування недоступне. У держсервісі нам пояснили, що спостерігаються несуттєві технічні проблеми, які буде усунено, й незабаром опитування працюватиме коректно.

[ + – ] Функція "Опитування" не працює

Нагадаємо, що в середині лютого 2022 року голова Міністерства оборони України Резніков позитивно висловився про право на зберігання зброї в Україні. Тоді він заявив, що громадянам країни слід дозволити зберігання пістолетів. А носіння короткоствольної зброї краще залишити під забороною.