"Це підвищує безпеку": Резніков висловився за право громадян на короткоствольну зброю

На думку глави Міноборони, населенню необхідно дозволити лише право на зберігання пістолетів. А носіння "короткоствола" краще залишити під забороною.

Узаконити право на короткоствольну зброю, ухваливши відповідний Закон, закликав міністр оборони України Олексій Резніков. Це дозволить зменшити злочинність та убезпечити громадян, заявив політик в інтерв'ю виданню РБК-Україна.

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При цьому урядовець заявив, що населенню необхідно надати право лише на зберігання короткоствольної зброї, а не на носіння.

"У багатьох країнах це є, і це підвищує безпеку громадянина, допомагає правоохоронним органам, зменшує злочинність", — сказав Резніков.

Міністр зазначив, що питання придбання, зберігання та носіння зброї громадянами має регулюватися законом, який у нас у країні досі не ухвалений. Також не варто плутати нормативну базу щодо зброї для населення та тероборони.

"Це різні типи зброї, одна з одною не пов'язана. Але коли потенційні недоброзичливці знатимуть, що на руках в українців легально перебуває якась кількість коротких стволів та іншої зброї, це додатковий фактор задуматися: яка ціна буде в цієї агресії", — наголосив глава Міноборони.

Зброя, призначена для озброєння бійців тероборони, є не цивільною, а бойовою, наголосив міністр, і має зберігатися у збройових кімнатах у військових частинах. За необхідності резервісти, які підписали контракт, отримуватимуть її для навчань або під час розгортання сил.

Нагадаємо, Денис Монастирський заявив, що вільного продажу короткоствольних пістолетів в Україні поки що не буде. Це питання, за словами політика, не порушуватиметься протягом найближчих 3-5 років. Крім того, Міністр внутрішніх справ пообіцяв, що електронний реєстр зброї запрацює в Україні навесні цього року. Нововведення дозволить знизити ризик корупції у сфері контролю за обігом вогнестрілів.