"Питання закрите на 3-5 років", — нардеп "Слуги народу" про легалізацію короткоствольної зброї

Вводити вільний обіг пістолетів Монастирський пропонує з територіальної оборони, але після її реформування.

Народний депутат фракції "Слуга народу" Денис Монастирський заявив, що вільного продажу короткоствольних пістолетів в Україні поки не буде. Про це він розповів в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

За словами нардепа, у Верховній Раді було два законопроекти, які регулювали питання покупки громадянами пістолетів, але жоден із них депутати не підтримали.

"Тим не менш, з огляду на нещодавній скандал, пов'язаний з дозвільною системою в системі МВС, нам потрібний закон, який дозволить навести в цій сфері порядок", — підкреслив Монастирський.

В Україні потрібно створити єдиний реєстр зброї, а також вибудувати систему контролю за тими, хто отримує дозвіл на зброю. Саме тому, на думку Монастирського, дозволяти купувати короткоствольну зброю не можна, але він пропонує альтернативу.

Скандал, який згадав народний депутат пов'язаний з виявленням корупційних схем під час видачі дозволів на зброю.

"Я підтримую реформу територіальної оборони. ...Саме в рамках неї, можна поступово підходити і до питання про вільний обіг короткоствольної вогнепальної зброї", — заявив нардеп.

Зараз же голосування у Верховній Раді показує, що питання про легалізацію короткостволу закрите на 3-5 років. Для нинішнього скликання так точно.

Нагадаємо, міністр МВС Арсен Аваков заявляв, що короткоствольна зброя має бути виключно в поліції.

Згідно з опитуванням Інфо Сапієнс, більшість українців підтримують легалізацію зброї.

4 березня 2021 року Верховна Рада не підтримала законопроект легалізації зброї в Україні.