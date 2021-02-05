Большинство украинцев поддерживают легализацию оружия, - опрос (видео)

Более 60% участников опроса поддерживают принятие закона, который регулировал бы хранение оружия гражданскими лицами.

Абсолютное большинство украинцев – 65% – считают себя достаточно ответственными, чтобы иметь короткоствольное огнестрельное оружие для самообороны. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое было проведено совместными усилиями "PGR Consulting Group" LLC и "Info Sapiens".

33% придерживаются противоположной точки зрения.

Помимо этого, 61% респондентов сообщили, что Верховная Рада должна принять закон про легализацию оружия, который описывал бы правила обращения с ним и правила самозащиты. 36% – против такого закона.

Оценивая уровень преступности в своих населенных пунктах, 67% участников исследования ответили, что уровень совсем незначительный или скорее незначительный. 39% – что он высокий или скорее высокий.

Оценивая ситуацию в стране, 16% людей заявили, что уровень преступности незначительный или почти скорее незначительный. 81% – что уровень преступности высокий или скорее высокий.

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62% опрошенных заявили, что чувствуют себя в безопасности, когда идут по улице домой в темное время суток в своем районе. 36% ответили, что скорее нет.

Говоря о том, кто должен прежде всего обеспечивать ежедневную безопасность граждан, 62% ответили, что полиция, 34% – что сами граждане.

По мнению 38% украинцев, повысить уровень безопасности в стране может реформа полиции. 21% считают, что безопасность повысит предоставление гражданам короткоствольного оружия. Еще 17% поддерживают идею появления шерифов в каждой общине.

40% считают, что в случае угрозы их жизни или имуществу необходимо защищаться самим, а когда нападавший будет задержан или убежит – сообщить в полицию о преступлении. 33% считают, что правильнее самим сначала попробовать спрятаться и вызвать после этого полицию. 19% считают, что сопротивляться действиям преступника не нужно и что следует подождать, пока он совершит преступление, а позже сообщить в полицию.

49% опрошенных в случае нападения на них скорее положились бы на полицию, 44% – на огнестрельное оружие (в случае предоставления гражданам права владеть им).

Исследование проводилось методом телефонного интервью с 1 по 3 февраля, опросили около двух тысяч респондентов. Статистическая погрешность составляет 2,2%.

Напомним, в конце января комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект о хранении оружия и получении прав на его владения.

Напомним, ранее Виктор Чумак заявил, что в Украине необходимо легализировать огнестрел.

При этом президент Зеленский отвечая на петицию еще в 2019 заявлял, что легализация оружия преждевременна.