Більшість українців підтримують легалізацію зброї, — опитування (відео)

Більше 60% учасників опитування підтримують ухвалення закону, який регулював би зберігання зброї цивільними особами.

Абсолютна більшість українців — 65% — вважають себе досить відповідальними, щоб мати короткоствольну вогнепальну зброю для самооборони. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке було проведено спільними зусиллями "PGR Consulting Group" LLC та "Info Sapiens".

33% дотримуються протилежної точки зору.

Крім цього, 61% респондентів повідомили, що Верховна Рада повинна ухвалити закон про легалізацію зброї, який описував би правила поводження з ним і правила самозахисту. 36% — проти такого закону.

Оцінюючи рівень злочинності в своїх населених пунктах, 67% учасників дослідження відповіли, що рівень зовсім незначний або скоріше незначний. 39% — що він високий або скоріше високий.

Оцінюючи ситуацію в країні, 16% людей заявили, що рівень злочинності незначний або майже швидше незначний. 81% — що рівень злочинності високий або скоріше високий.

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62% опитаних заявили, що відчувають себе в безпеці, коли йдуть по вулиці додому в темний час доби в своєму районі. 36% відповіли, що скоріше ні.

Говорячи про те, хто повинен перш за все забезпечувати щоденну безпеку громадян, 62% відповіли, що поліція, 34% — що самі громадяни.

На думку 38% українців, підвищити рівень безпеки в країні може реформа поліції. 21% вважають, що безпека підвищить надання громадянам короткоствольної зброї. Ще 17% підтримують ідею появи шерифів у кожній громаді.

40% вважають, що в разі загрози їхньому життю або майну необхідно захищатися самим, а коли нападник буде затриманий або втече — повідомити до поліції про злочин. 33% вважають, що правильніше самим спочатку спробувати сховатися і викликати після цього поліцію. 19% вважають, що чинити опір діям злочинця не потрібно та що слід почекати, поки він вчинить злочин, а пізніше повідомити до поліції.

49% опитаних у разі нападу на них швидше поклалися б на поліцію, 44% — на вогнепальну зброю (у разі надання громадянам права володіти нею).

Дослідження проводилося методом телефонного інтерв'ю з 1 по 3 лютого, опитали приблизно дві тисячі респондентів. Статистична похибка становить 2,2%.

Нагадаємо, наприкінці січня комітет із питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні законопроект про зберігання зброї та отримання прав на його володіння.

Нагадаємо, раніше Віктор Чумак заявив, що в Україні необхідно легалізувати вогнестріл.

Водночас президент Зеленський відповідаючи на петицію ще в 2019 заявляв, що легалізація зброї передчасна.